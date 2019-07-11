Индекс МосБиржи три последние сессии подряд закрывается на уровне 2822 п. Среди голубых фишек нет общей тенденции – наблюдаются разнонаправленные движения, причем даже в рамках отдельных секторов.

Лучше рынка в среду вновь оказались акции ВТБ. Котировки банка в моменте посетили целевую область 0,044-0,045 руб. Выше этой зоны сопротивления акции не пошли. Среднесрочный взгляд остается умеренно позитивным, хотя незначительный откат (не ниже 0,0425-0,043 руб.) вполне допустим. В случае преодоления уровня 0,045 руб. далее цели по ВТБ сместятся к круглой отметке 0,05 руб.

Вновь начали оправдывать ожидания акции Интер РАО (+1,8%). Предположительно фаза снижения в этих бумагах была завершена и теперь в качестве следующего ориентира на горизонте 1-3 мес. можно выделить предыдущую зону максимумов около 5,0-5,1 руб.

Среди аутсайдеров в списке голубых фишек накануне оказались акции АЛРОСА (-1,6%). Компания опубликовала слабый отчет о продажах за июнь, что заставляет снизить ожидания по поводу перспектив бумаг на среднесрочном горизонте. Участники рынка хотят видеть признаки восстановления на рынке алмазов, а пока этого не произошло, повышенного спроса на бумаги может не быть. Сегодня в акциях АЛРОСА последний день перед дивидендной отсечкой. Привлекательные уровни для накопления с долгосрочным горизонтом (более года) находятся около 75-79 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка вплотную подобрались к важной отметке 245 руб. В случае ее уверенного пробоя далее можно будет рассчитывать на закрытие дивидендного гэпа – цели сместятся к 250-251 руб. Также положительная техническая картина может сложиться в акциях Роснефти при преодолении наверх уровня 425 руб. При таком раскладе импульс может быть продолжен в сторону 440 руб. В бумагах Русала есть неплохие шансы на продолжение восходящего тренда к ближайшим уровням сопротивления около 28,4 руб.

Ключевым событием вчерашнего дня для мировых рынков стало выступление Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом по монетарной политике в Конгрессе. Глава ФРС сообщил, что неопределенность относительно исхода торговых разногласий и беспокойство по поводу мировой экономики продолжают давить на прогноз по ситуации в американской экономике. В докладе подчеркиваются негативные последствия ухудшения ситуации в мировой торговле, в частности для технологического сектора.

Было отмечено возможное замедление экономики США во II квартале. Есть риски, что слабая инфляция сохранится дольше, чем сейчас предполагает ФРС, отметил Пауэлл. С лета прошлого года инфляция заметно снизилась, в последние месяцы оказавшись ниже 2%-го таргета регулятора.

Финансовые рынки отреагировали на заявления Пауэлла в позитивном ключе – повысилась уверенность в снижении ставки ФРС на следующем заседании 31 июля. Индекс S&P 500 на этом фоне впервые в истории протестировал отметку в 3000 п. В качестве сильной области сопротивления выделяется район 3030-3050 п. Достижение этих отметок еще вполне возможно, но в целом, большая часть позитива уже заложена в котировки. Ожидания рынка по ставке, которые заставляют рынок обновлять исторические максимумы, могут быть чрезмерно оптимистичными, ведь смягчение ДКП – это лишь следствие и ответ на крайне неблагоприятный расклад в мировой экономике.

Комментарии Пауэлла негативно сказались на курсе USD против всех ключевых мировых валют. Индекс доллара в среду заметно просел, что в том числе поддержало котировки сырьевых товаров. Индекс Bloomberg Commodity, отражающий динамику 27 товаров, поднялся до максимумов с начала мая.

В том числе уверенный рост произошел на рынке нефти. Фьючерсы Brent поднялись на 4,4%. Столь бурный рост не вызывает большого удивления. Помимо общего позитива из-за ожидания снижения ставки ФРС, свою роль сыграла статистика по запасам нефти в США от EIA. За неделю они снизились на 9,5 млн барр. против ожидавшегося падения на 3,1 млн барр. Это четвертая неделя падения показателя. Цифры подтверждают ожидания сезонного роста спроса на нефть, что в моменте может приводить к дефициту на рынке.

Кроме того, крупнейшие нефтяные компании начали эвакуацию и приостановку добычи в Мексиканском заливе после того, как прогнозы погоды предупредили, что тропическая буря может перерасти в шторм в среду или четверг. Chevron Royal Dutch Shell, BP и BHP Group эвакуируют персонал со своих морских платформ.

Среднесрочный цели по нефти Brent в районе $70 по-прежнему остаются актуальными. Взгляд на ближайшие недели умеренно положительный.

Для российского рынка сегодня складывается неплохой фон в плане возможности для роста. В том числе это касается и долгового рынка. В среду индекс гособлигаций ОФЗ (RGBI) обновил годовые максимумы. Эта тенденция еще может быть продолжена.

Фактор роста ожидания снижения ставок ФРС позитивен для переоценки рублевых облигаций. Мягкая политика мировых ЦБ с очень высокой вероятностью вынудит Банк России также снизить ключевую ставку на заседании 26 июля, что положительно как для облигаций, так и для акций.

По индексу МосБиржи за счет внешних факторов сейчас появляется возможность еще раз протестировать район 2850 п. и даже подняться чуть выше, несмотря на накопленную перекупленность. Причем шансы на подъем в условиях роста нефти и других commodities, а также на фоне ожиданий мягкой политики ФРС, есть у большинства голубых фишек, как представителей нефтегазового сектора, так и у компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Слабость доллара вчера привела к снижению курса USD/RUB до 63,18. Не исключено, что импульс еще может быть продолжен, однако в базовом раскладе спуска ниже 62,5 все-таки не произойдет. Ожидаем, что ближе к августу рубль вновь окажется под умеренным давлением из-за сезонного фактора, а также конвертации части дивидендной массы в доллары.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские после нашего закрытия в среду выросли и выкупили просадку. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,23%, нефть Brent в плюсе на 0,10%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно выше уровня закрытия среды.