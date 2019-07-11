Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2830 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2820, 2810 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в район 2840-2850 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация блока статистических показателей в США в 17.30 МСК. Среди прочего он будет включать в себя еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.03%) и РТС (+0.92%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи уже второй день подряд закрылся с минимальным изменением. В то же время рублевый индекс РТС сильно повысился благодаря резкому внутридневному укреплению курса отечественной валюты.

Таким образом, вчерашний масштабный взлет нефтяных контрактов пока не нашел отражения в рублевой стоимости российских акций. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent сумели обновить свой полуторамесячный максимум. Они преодолели прочное сопротивление, располагавшееся в районе $65-$66, что можно трактовать как позитивный среднесрочный технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение. Это было связано со вчерашней публикацией отраслевой статистики от Минэнерго США. Она указала на сильное недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 9.5 млн баррелей. Кроме того, геополитические риски в районе Персидского залива, связанные с Ираном, пока имеют тенденцию лишь к усугублению. Свою стимулирующую роль для нефтяных котировок сыграло и начало сезона тропических штормов. Как обычно, они осложняют добычу и транспортировку углеводородного сырья в районе Мексиканского залива.

Если же говорить про динамику основных западных рынков акций, то она вчера имела смешанный характер. Сдержанное падение европейских фондовых индексов сочеталось с позитивной динамикой фондового рынка в США.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 21 п. или около 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне очередного отсутствия подвижек в индексе МосБиржи по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались акции Алроса (ALRS RM, —1.59%). Они оказались под давлением на фоне публикации слабых результатов продаж эмитента в июне. Всего за указанный месяц было реализовано алмазной продукции на $222.4 млн. Это минимальный месячный показатель с начала текущего года. Алмазодобывающая компания объясняет сложившуюся ситуацию избыточным уровнем запасов в гранильном секторе и в ритейле, а также сложностями с привлечением финансирования для индийского ограночного бизнеса. Кроме того, Алроса прогнозирует сезонный летний спад потребности в алмазном сырье.

В результате вчерашних распродаж акции Алроса вновь приблизились к своему многомесячному уровню поддержки, расположенному в районе 84 руб. Возможная просадка ниже указанной отметки сформирует технический сигнал в пользу дальнейшего падения в район 80 руб.

Акции Polymetal (POLY RM, —3.76%) продолжили отыгрывать новость о состоявшейся продаже около 4.5% уставного капитала компании в форме ускоренной подписки. Стоимость размещения составила 9.66 фунта стерлингов, что соответствует 768.45 руб. Таким образом, акции «Полиметалла» вчера закрылись примерно по цене продажи достаточно крупного пакета, состоявшегося вне биржи.

Акции НЛМК (NLMK RM, —1.24%) продолжают дешеветь после состоявшегося в конце июня дивидендного разрыва. Некоторым негативом для них стало сообщение эмитента о начале дорогостоящей реконструкции агрегатов цеха №2. Инвестиции в указанный проект составят 23 млрд руб. Он будет завершен в конце 2020 года.

Лидером повышения среди ликвидных бумаг вновь стали акции ВТБ (VTBR RM, +1.85%). Вчера они почти достигли своей ближайшей технической цели, располагающейся на уровне 0.045 руб. Теперь в этих бумагах возросла вероятность более или менее масштабного коррекционного спада от достигнутого уровня. Основным стимулом для их среднесрочного роста являются ожидания увеличения объема дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли эмитента по МСФО по итогам 2019-2022 годов.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США заметно подорожали в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вчерашним приростом стоимости повысились в цене на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили 0.9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.15%. Японский Nikkei225 вырос на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.