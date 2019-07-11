По итогам торгов 10 июля индекс МосБиржи закрылся почти без изменений на уровне 2822,75 п. против 2822,66 п. днём ранее. На фоне резкого укрепления рубля индекс РТС вырос на 0,92% до 1407,64 п.. Индекс волатильности российского рынка акций RVI вырос с 19,62 до 20,02 п., но на вечерней сессии RVI заливали до 18,62 п.. Вышедший вчера в 15:30 по московскому времени текст выступления главы ФРС Джерома Пауэлла развеял все опасения на рынках по поводу возможностей для снижения коридора базовой ставки в США. Теперь рынки уже полностью убеждены, что ставка 31 июля будет снижена. Фьючерсы на чикагской CME указывают, что с вероятностью 71,4 % коридор ставки в конце июля будет снижен на 0,25 %. А с вероятностью 28,7 % ставка может быть снижена сразу на 0,5 %. Речь Пауэлла вызвала мини-ралли на дневных и вечерних торгах в акциях по всему миру. Спотовый индекс S&P500 впервые в своей истории взял уровень 3000 пунктов, хотя закрылся ниже его. На российском рынке в лидерах дня оказались бумаги АФК «Система» (+2,68%), «ВТБ» (+1,86%), «ИнтерРАО» (+1,78%) и «ЛСР» (+1,72%). Хуже рынка выглядели Polymetal International (-3,76%), «Транснефть» АП (-2,29%), «АЛРОСА» (-1,59%) и «Фосагро» (-1,36%). Активность торгов выросла по сравнению с предыдущим днём, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 46,4 млрд рублей.

Рубль на фоне роста цен на нефть и после речи главы ФРС продемонстрировал серьёзное укрепление, сломав тренд слабого ослабления последних двух недель.

На фоне позитивной конъюнктуры рынков образовалось нетипичное «летнее окно» для размещений рублёвых облигаций (обычно такие окна открываются весной и осенью). Инвесторы ожидают активного снижения базовой ставки Банка России в течение года. С 1 по 8 июля потребительские цены в России выросли на 0,2 %, даже несмотря на сезонный рост тарифов. На наш взгляд, это создает угрозу падения годовых темпов роста инфляции до 2,6-2,8% г/г к марту-апрелю 2020 года, что позитивно для рынка рублёвых облигаций, но заставляет задуматься о возможных дефляционных эффектах.

«АЛРОСА» в июне снизила продажи на 43%, до $222,4 млн, за полугодие продажи упали на 33%. Группа «ПИК» за полугодие увеличила объём реализации недвижимости на 15,1%.

К вечеру вторника пара USD-RUB упала на 1,14%, до уровня 63,07, евро ослаб к рублю на 0,72% до 71,0.

Азиатские рынки умеренно-позитивно восприняли слова главы ФРС. Япония и Южная Корея продолжают взаимные торговые трения вокруг пошлин на высокотехнологичную продукцию. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 снижается на 0,23% (3778,09 п.). Японский индекс Nikkei225 подрастает к отметке 21643,53 п. (+0,51%), гонконгский Hang Seng прибавляет 0,81% (28432,08 п.).

Торги в США завершились позитивом от ФРС. Индекс S&P500 (спот) впервые за всю свою историю превысил уровень 3000 пунктов, хотя закрылся ниже его. Вышедший вечером протокол последнего заседания Федерального резерва немного охладил пыл «быков». Facebook пока не планирует запуск Libra в Индии. А Boeing может потерять звание крупнейшего производителя самолетов после падения поставок на 37% в I полугодии. По итогам дня DJIA вырос на 0,29% до 26860,2 п., а S&P 500 поднялся на 0,51% до 2997,4 п.

Угроза США ввести новые санкции в отношении Ирана не привела к большим колебаниям на рынке нефти. Сильные данные API во вторник вечером, а также недельные данные Минэнерго США в среду о провале запасов нефти на 9,5 млн баррелей вкупе с заявлением главы ФРС привели к взлёту цен на «черное золото». Впрочем, форвардная кривая по нефти марки Brent продолжает демонстрировать большую слабость на ближнем конце. К 9:15 мск Brent — $67,12 (+0,16%), WTI — $60,58 (+0,25%), золото — $1420,42 (+0,11%). Цены на медь на LME во вторник взлетали на 2,03% до 5940, никель рос на 2,28% до 12990.

Индекс доллара в понедельник упал на 0,39% до 97,104 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,061%. К 9:15 мск пара EUR-USD — $1,1267 (+0,16%), GBP-USD — $1,2526 (+0,22%), USD-JPY – 107,94 (-0,48%).

Сегодня ожидается центральная статистика недели – данные по инфляции в США за июнь. Ожидается снижение показателя до 1,6% г/г по сравнению с 1,9% г/г в мае. Утром в пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая.

Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объёмных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчётов в США. В России первой будет отчитываться «Северсталь» ориентировочно 19 июля. С 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал. 18 июля также ожидается снижение ставки центральным банком Южной Африки.

Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет. Впрочем, сейчас рынок уже уверен, что снижение точно будет. После выхода данных по низкой инфляции в России можно опасаться, что уже на заседании 26 июля Банк России продолжит снижать базовую ставку.