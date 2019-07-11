Рынок акций РФ и рубль продолжат расти в начале дня на фоне сохранения спроса на рисковые активы. Дорогая нефть также поддержит стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с повышением на 0,3% — вблизи отметки 2830 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2820 и 2810 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2840 и 2850 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы обеспечить закрепление рынка выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Ослабление доллара США после выступления главы ФРС оказывает поддержку не только спросу на развивающихся рынках, но и ценам на нефть. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение наметившегося ослабления доллара США, в течение дня не исключена возможность "тестирования" уровня 63 рубля за доллар", — оценил он.

Ожидается позитивная динамика рубля на фоне растущих нефтяных котировок, прогноз по курсу доллара на сегодня — 62,7-63,7 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,3-0,8% на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе, индекс NASDAQ обновил рекордный уровень, поднявшись к закрытию до 8202,53 пункта.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышались – на 0,4-0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижался на 0,01%.

Стоимость нефти растет на 0,5% — до 67,35 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1268 доллара против 1,1252 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в среду вырос по долларовому индексу РТС и не изменился по рублевому индикатору Мосбиржи на фоне ощутимого роста рубля к доллару. Спрос на рисковые активы активизировался после заявлений главы ФРС, подтвердивших ожидания инвесторов по поводу смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора.

К закрытию индекс Мосбиржи почти не изменился и составил 2822,75 пункта, индекс РТС вырос на 0,92% — до 1407,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды упал на 74 копейки и составил 63,18 рубля, евро — на 52 копейки — до 71,08 рубля, следует из данных Московской биржи.