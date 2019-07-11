В июне профицит федерального бюджета составил 3% ВВП…

По данным Министерства финансов РФ, в июне 2019 г. профицит федерального бюджета составил 278 млрд руб., или 3% ВВП. При этом оценка профицита бюджета в мае текущего года была повышена до 467 млрд руб. (или 5,4% ВВП) по сравнению с 334 млрд руб. (3,7% ВВП), о которых сообщалось ранее. По состоянию на 1 июля объем Фонда национального благосостояния был равен 3,76 трлн руб. против 4,04 трлн руб. на 1 января 2019 г. Основной причиной уменьшения средств фонда в январе–июне стала курсовая переоценка

…благодаря опережающему росту ненефтегазовых доходов

Доходы федерального бюджета в июне 2019 г. составили 1,68 трлн руб., или 8,4% годового плана, а расходы – 1,4 трлн руб., или 7,8% от запланированной на год суммы. Таким образом, по итогам 1 п/г федеральный бюджет исполнен по доходам на 47,8%, а по расходам – только на 44,3%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в июне упала до 41,7% с 46,3% в мае, а доля ненефтегазовых – выросла до 58,3% с 53,7% месяцем ранее. В январе–июне 2019 г. расходы федерального бюджета на социальную политику составили 30,7% суммарных, на национальную оборону – 18,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 10,9%, на национальную экономику – 10,3%. При этом на образование было направлено 5% бюджетных средств, на здравоохранение – 3,9% расходов бюджета.

Доходы федерального бюджета в текущем году превысят 20 трлн руб. В июне средняя цена нефти Brent снизилась до 4 040 руб./барр. по сравнению с 4 560 руб./барр. месяцем ранее, что оказало серьезное сдерживающее воздействие на рост нефтегазовых доходов бюджета, которые увеличились всего лишь на 0,5% месяц к месяцу. В то же время ненефтегазовые доходы в июне увеличились на 21,1% по сравнению с маем, что и привело к значительному уменьшению нефтегазовых доходов в структуре бюджетных поступлений в прошлом месяце. Существенную долю в структуре доходов федерального бюджета продолжают занимать поступления от внутреннего НДС, от НДС на ввозимые товары и от налога на прибыль. Несмотря на значительное снижение рублевых цен на энергоносители в июне, цена нефти Brent в настоящее время остается намного выше 3 770 руб./барр., которые, согласно нашим расчетам, обеспечивают баланс бюджета в текущем году. Однако, принимая во внимание наблюдаемый с начала года значительный рост интереса нерезидентов к рублевым активам (по состоянию на 1 июня 2019 г. доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла 30% по сравнению с 24,4% на 1 января), мы недавно понизили прогноз среднего курса доллара на текущий год до 66,8 руб./долл. Таким образом, мы теперь ожидаем, что в 2019 г. доходы федерального бюджета составят 20,12 трлн руб., а профицит окажется равным 1,83 трлн руб., или 1,6% ВВП.