Выступление главы ФРС Дж.Пауэлла перед Палатой представителей спровоцировало шоковые волны в глобальных финансовых активах – но не в ту сторону, в которую можно было ожидать. Отдавая должное силе американской экономической статистики, глава монетарного регулятора не пересмотрел оценку рисков, акцентируя внимание на многочисленных внешних факторах нестабильности (от переговоров с Китаем до Brexit’а). Как следствие, вектор ФРС остается в сторону «несколько более мягкой ДКП».

Участники финансовых рынков, вероятно, ожидали от г-на Пауэлла менее мягкой речи, принимая во внимание итоги недавнего саммита G-20 и силу июньского отчета по рынку труда США. Как следствие, публикация текста выступления в 15:30 мск спровоцировало резкое движение в сторону более слабого доллара и подстегнуло покупки рисковых активов. По итогам сессии курс USD/RUB просел на 1.0% до 63.15, курс EUR/USD прибавил 0.4% до 1.125, доходности ОФЗ опустились на 2-5 бп.

Учитывая тот факт, что внимание ФРС все больше смещается с текущей статистики на риски экономической динамики в будущем, значимость релизов данных по США в ближайшие недели несколько снижается. И все более популярными становятся рассуждения о том, может ли американский регулятор действовать шагами снижения ставки Fed Funds сразу в 50 бп. Американские экономисты Societe Generale ожидают, что ставка будет дважды снижена на 25 бп, в июле и сентябре, что обещает благоприятные условия для облигаций из развивающихся стран.