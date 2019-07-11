На вчерашнем регулярном аукционе Минфин предложил инвесторам ОФЗ-26229 (YTM 7,25%) на сумму 20 млрд руб. Как и в предыдущий раз, вся предложенная сумма размещена не была – в итоге Минфин продал облигаций на 15,6 млрд руб. Объем поданных заявок (52 млрд руб.) был достаточным для размещения всего запланированного объема бумаг (соотношение спроса и предложения составило 3,3x), однако Минфин решил пожертвовать размещением ради того, чтобы не предоставлять инвесторам дисконта по цене. Доходность размещенного выпуска по цене отсечения составила 7,28%, что соответствовало уровню вторичного рынка на момент проведения аукциона и на 2 бп ниже уровня закрытия вторника. Половина от всех проданных облигаций была размещена в рамках двух крупнейших заявок, а всего было удовлетворено 17 заявок. Таким образом доля неконкурентных заявок осталась небольшой, составив 5% от общего объема размещения.

Вторичный рынок начал вчерашний день в спокойном режиме: на открытии доходности ОФЗ снизились на 1–3 бп на небольших объемах торгов. Наличие неудовлетворенного спроса на аукционе Минфина и мягкая риторика доклада Джерома Пауэлла подстегнули ралли на российском рынке и способствовали росту торговой активности во второй половине дня. По итогам сессии длинные ОФЗ закрылись снижением доходностей на 2–4 бп, средний отрезок кривой сместился вниз на 2–5 бп, а короткие бумаги опустились в доходности на 2–3 бп. Один из самых сильных результатов показали среднесрочные выпуски: в частности, ОФЗ-26227 (YTM 7,15%) снизился в доходности на 6 бп, а доходности ОФЗ-26211 (YTM 7,11%) и ОФЗ-26229 (YTM 7,25%) опустились на 5 бп. ОФЗ-26226 (YTM 7,32%) отстал от ралли, потеряв в доходности всего 1 бп. Реальная доходность линкеров снизилась на 3–4 бп, а котировки ОФЗ-52001 (YTM 3,30%) и ОФЗ-52002 (YTM 3,40%) повысились на 0,2 пп и 0,3 пп соответственно. Среди флоутеров лидировал ОФЗ-29006, укрепившийся в цене на 0,5 пп. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже подскочил до 36,5 млрд руб., что является самым высоким показателем с конца июня. Наиболее активно торговался ОФЗ-26226, объем сделок с которым составил 7,6 млрд руб. Еще 5,5 млрд руб. пришлось на сделки с ОФЗ-26227, а 4,5 млрд руб. обеспечил ОФЗ-26229.

В динамике локального долга других развивающихся стран единого направления вчера не было. Доходности 10-летних облигаций восточноевропейских стран выросли на 3–8 бп вслед за коррекцией суверенных облигаций Германии. Бумаги Мексики и Индонезии закрылись ростом доходностей на 4–7 бп. В то же время облигации Турции и ЮАР снизились в доходности на 1–5 бп.

Банк России вчера представил статистику потоков иностранных инвестиций на рынке ОФЗ, исходя из оперативных данных Национального расчетного депозитария, не покрывающих весь объем участия нерезидентов н локальном рынке. Согласно данным ЦБ, в июне приток нерезидентов в ОФЗ замедлился. Общая сумма ОФЗ в собственности нерезидентов и дочек зарубежных банков в июне снизилась на 89 млрд руб. против притока в размере 217 млрд руб., наблюдавшегося в мае. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась с 29,3% до 30,0%. На первичных аукционах иностранные инвесторы купили облигаций на сумму 42 млрд руб., что составило 39% от всего размещенного Минфином объема. В ходе вторичных торгов на МосБирже нерезиденты купили ОФЗ на 53 млрд руб. На внебиржевом рынке иностранные инвесторы и дочки зарубежных банков продали ОФЗ на сумму 6 млрд руб. в нетто-выражении.

По данным ЦБ РФ, нерезиденты в июне увеличивали дюрацию своих портфелей. Наиболее активно иностранные инвесторы покупали ОФЗ-26225 (YTM 7,48%, + 30 млрд руб. м/м), ОФЗ-26212 (YTM 7,29, +15 млрд руб.), ОФЗ-26227 (YTM 7,15% , +15 млрд руб.) и ОФЗ-26226 (YTM 7,32%, +10 млрд руб). Между тем в ОФЗ-26223 (YTM 7,14%, —12 млрд руб.) и ОФЗ-26222 (YTM 7,20%, —5 млрд руб.) нерезиденты были чистыми продавцами.