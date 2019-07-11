Мировая экономика. Комплекс проблем, таких как бюджетные проблемы в еврозоне (преимущественно в Италии и Франции), непонятная ситуация с Brexit, а также замедление темпов роста экономики США и развязанная ими «торговая война» с Китаем, находит отражение в просадке мировой экономики и усилении дисбалансов в «слабых» ЕМ. Последняя статистика и опросы заставляют нас весьма консервативно оценивать состояние американской экономики во 2 кв. и 2П2019 (во 2 кв. ждем 2,5% г/г, в целом по году – 2%). Мы видим больше экономических и конъюнктурных (эскалация «торговых войн») оснований для деградации промышленной активности и снижения склонности частного сектора к инвестициям. Экономическая ситуация в еврозоне продолжает ухудшаться, по-прежнему хуже всего обстоят дела в Германии, где промышленный сектор находится в рецессии и постепенно начинает тянуть за собой другие отрасли экономики. Мы скептически настроены относительно перспектив еврозоны на 2-е полугодие, рассчитывая на темпы роста экономики в 1,2% г/г. Правительство Китая с помощью стимулов помогают стабилизировать темпы роста, но они крайне ограничены. Из-за торговой войны ВВП КНР рискует потерять до 1,5 п.п. в случае введения тарифов США на весь китайский импорт (550 млрд долл.).

Политика ведущих ЦБ и глобальные рынки. Наш макросценарий позволяет ожидать снижения ставки ФРС на 0,75% в 2019 году и 0,5%-0,75% — в 2020 году. Мы закладываемся на снижение на 0,5% в 3 кв., но пока не видим особо веских причин для резких действий уже в июле (логичнее начать фазу снижения в сентябре). Мы все так же консервативно смотрим и на мировые рынки во 2П2019, и на рынок нефти, опасаясь ухода котировок Brent к 50 долл./барр. на фоне замедления роста спроса вслед за мировой экономикой и профицита предложения.

Российская экономика. Мы понизили прогноз роста ВВП на 2019 год (с 1,3% до 1%). Спад экономической активности привел к быстрому исчерпанию инфляционных процессов, вызванных повышением НДС. Банк России перешел к циклу понижения ключевой ставки. До конца года мы сохраняем прогноз умеренного ускорения роста ВВП за счет устойчивого роста потребления физлиц и активизации бюджетных расходов.

Российские рынки. Во 2П2019 мы ожидаем снижения кривой доходности ОФЗ вниз еще на 20 – 30 б.п. Спрос на российские облигации будет поддерживаться ожиданиями смягчения ДКП мировыми центробанками, а также потенциалом снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7% к концу 2019 г.

При текущих ценах на нефть считаем, что курс рубля близок к равновесному. Наш консервативный взгляд на 2П2019 в части динамики нефтяных котировок и возможной новой волны оттока с развивающихся рынков заставляет нас ожидать возобновления давления на валютный курс. На горизонте до конца года мы ожидаем роста пары доллар/рубль в район отметки в 69 руб./долл.

На фоне ожидаемого нами ухудшения внешней конъюнктуры и возврата рублевой стоимости Urals к уровню в 3500 руб./барр. индекс МосБиржи может откатиться к 2450 пунктам к концу года.