"Яндекс.Маркет" выпускает приложение Суперчек - цифровая гонка на повестке дня
Яндекс.Маркет вчера запустил бета-версию приложения Суперчек, позволяющую сравнивать цены и ассортимент в различных магазинах, создавать список покупок и получать кешбэк в размере 1% от суммы покупки. Компания нацелена на сотрудничество с ведущими розничными сетями в России, включая Магнит, X5 Retail Group, Metro, Мария-Ра, Азбуку Вкуса, Вкусвилл, Монетку.
В апреле 2018 г. Яндекс и Сбербанк сформировали СП на базе Яндекс.Маркет (50/50%) для создания электронной торговой платформы. Этому предшествовала покупка платформы Едадил, которая позволяет отслеживать промо-акции в различных магазинах и теперь будет дополнена приложением для отслеживания цен и ассортимента. Помимо этого, Яндекс предоставляет сравнение цен широкого списка непродовольственных товаров, продающихся через онлайн-магазины, что мы считаем логичным шагом.
Суперчек – новая попытка занять нишу продовольственной розницы, которая в настоящий момент является почти полностью офлайновой, при этом оборот на этом рынке достигает 15 трлн руб. Дальнейшая разработка приложения улучшит понимание Яндекс.Маркет предпочтений клиента и позволит выбрать лучшие цены для пользователей. В итоге, как мы полагаем, будет представлено приложение, учитывающее в том числе региональную специфику, что, помимо прочего, позволит задействовать огромные цифровые возможности Яндекса в таких областях, как индивидуальные промо-предложения и продажи, поскольку компания обладает обширными базами данных по предпочтениям клиентов, их повседневным действиям и местам, которые они посещают. В долгосрочной перспективе Яндекс.Маркет может использовать эти процессы для создания собственной логистической инфраструктуры и стать прямым конкурентом для продовольственных сетей.
Хотя Яндекс.Маркет может представлять собой значительный операционный риск для традиционных сетей, однако они могут использовать его приложения для увеличения онлайн-траффика и продвижения своих промо-товаров. Традиционные розничные сети по-прежнему игнорируют цифровые инструменты, тогда как Яндекс.Маркет может предложить готовое решение.
Быстрое внедрение этого приложения может усилить ценовую конкуренцию благодаря повышению прозрачности и необходимости улучшения ассортимента, а также вследствие более точного понимания нужд клиента в конкретном месте расположения. Если комиссия останется на уровне 1%, и Яндекс.Маркет сможет предложить возможности по осуществлению платежей, сети смогут даже экономить на банковском эквайринге, комиссия по которому сейчас составляет 1,5–2,5%.
Традиционные ритейлеры с осторожностью относятся к приходу в сегмент новых игроков, особенно тех, которые нацелены на цифровизацию и имеют хороший доступ к капиталу. Конкуренция со стороны последних ускорит цифровую трансформацию и усилит конкуренцию, однако это приведет к улучшению обслуживания клиентов и сосредоточению оборота в руках самых современных и эффективных операторов.
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