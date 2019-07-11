Яндекс.Маркет вчера запустил бета-версию приложения Суперчек, позволяющую сравнивать цены и ассортимент в различных магазинах, создавать список покупок и получать кешбэк в размере 1% от суммы покупки. Компания нацелена на сотрудничество с ведущими розничными сетями в России, включая Магнит, X5 Retail Group, Metro, Мария-Ра, Азбуку Вкуса, Вкусвилл, Монетку.

В апреле 2018 г. Яндекс и Сбербанк сформировали СП на базе Яндекс.Маркет (50/50%) для создания электронной торговой платформы. Этому предшествовала покупка платформы Едадил, которая позволяет отслеживать промо-акции в различных магазинах и теперь будет дополнена приложением для отслеживания цен и ассортимента. Помимо этого, Яндекс предоставляет сравнение цен широкого списка непродовольственных товаров, продающихся через онлайн-магазины, что мы считаем логичным шагом.

Суперчек – новая попытка занять нишу продовольственной розницы, которая в настоящий момент является почти полностью офлайновой, при этом оборот на этом рынке достигает 15 трлн руб. Дальнейшая разработка приложения улучшит понимание Яндекс.Маркет предпочтений клиента и позволит выбрать лучшие цены для пользователей. В итоге, как мы полагаем, будет представлено приложение, учитывающее в том числе региональную специфику, что, помимо прочего, позволит задействовать огромные цифровые возможности Яндекса в таких областях, как индивидуальные промо-предложения и продажи, поскольку компания обладает обширными базами данных по предпочтениям клиентов, их повседневным действиям и местам, которые они посещают. В долгосрочной перспективе Яндекс.Маркет может использовать эти процессы для создания собственной логистической инфраструктуры и стать прямым конкурентом для продовольственных сетей.

Хотя Яндекс.Маркет может представлять собой значительный операционный риск для традиционных сетей, однако они могут использовать его приложения для увеличения онлайн-траффика и продвижения своих промо-товаров. Традиционные розничные сети по-прежнему игнорируют цифровые инструменты, тогда как Яндекс.Маркет может предложить готовое решение.

Быстрое внедрение этого приложения может усилить ценовую конкуренцию благодаря повышению прозрачности и необходимости улучшения ассортимента, а также вследствие более точного понимания нужд клиента в конкретном месте расположения. Если комиссия останется на уровне 1%, и Яндекс.Маркет сможет предложить возможности по осуществлению платежей, сети смогут даже экономить на банковском эквайринге, комиссия по которому сейчас составляет 1,5–2,5%.

Традиционные ритейлеры с осторожностью относятся к приходу в сегмент новых игроков, особенно тех, которые нацелены на цифровизацию и имеют хороший доступ к капиталу. Конкуренция со стороны последних ускорит цифровую трансформацию и усилит конкуренцию, однако это приведет к улучшению обслуживания клиентов и сосредоточению оборота в руках самых современных и эффективных операторов.