Роснефть и Нефтегазхолдинг планируют создать СП в Арктике, в состав которого войдут принадлежащие Роснефти Тагульское, Сузунское и Лодочное месторождения, а также Пайяхское месторождение Нефтегазхолдинга. Как сообщают Ведомости, плановый объем добычи нефти этого СП составляет до 100 млн т. Компании планируют соединить месторождения и построить новый арктический порт для транспортировки нефти по Северному морскому пути. По информации Ведомостей, компании обратились с просьбой предоставить дополнительные налоговые льготы для строительства объектов инфраструктуры (в том числе порта). Источники Ведомостей сообщают, что правительство рассматривает несколько вариантов льгот, в том числе возможность снижения НДПИ на 85% или обнуления ставки НДПИ и налога на прибыль, пока СП не обеспечит внутреннюю норму доходности на уровне 17,3%.

Наше мнение. Нас не удивили сообщения о том, что компании обратились за дополнительными налоговыми льготами. Роснефть уже получила однократную льготу по НДПИ для Самотлорского месторождения и попросила еще более значительных льгот для Приобского месторождения. Напомним, что в текущем году на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что компания планирует создать арктический кластер (включающий Ванкорский кластер месторождений, а также геологоразведочные проекты, в том числе на Таймыре) с потенциальным ежегодным объемом добычи до 100 млн т (2 млн барр./сут) к 2030 году. Нефть с этих месторождений будет транспортироваться по Северному морскому пути. Эти планы предполагают существенную активизацию как геологоразведочных работ, так и строительства инфраструктуры в Арктике.

На наш взгляд, предоставление налоговых льгот для нового СП будет довольно сложным процессом, особенно с учетом разного статуса месторождений, которые должны войти в его состав. Сузунское месторождение, введенное в эксплуатацию в 2016 году, достигло максимального уровня добычи (100 тыс. барр./сут) в 1К17, однако в последнее время добыча на нем была сокращена до 50 тыс. барр./сут (вероятно в связи с соблюдением ограничений в рамках ОПЕК+). Промышленная эксплуатация Тагульского месторождения началась в конце 2017 года, и сейчас на нем добывается около 25-30 тыс. барр./сут. Оба месторождения проставляют нефть в систему Транснефти через Ванкорский трубопровод. В текущем году Роснефть может перевести оба месторождения на режим налога на добавленный доход (НДД). Пайяхское месторождение Нефтегазхолдинга пока находится на стадии геологоразведочных работ. Дополнительные налоговые льготы должны в первую очередь финансировать строительство инфраструктуры для альтернативного маршрута по поставке нефти, расходы на освоение Пайяхского месторождения, а также расходы Роснефти на геологоразведку в регионе, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



