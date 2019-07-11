Годовая инфляция продолжила замедляться. Рост цен за 2–8 июля составил 0,1%, причем так же, как и на предыдущей неделе, он в значительной степени объясняется ростом регулируемых тарифов, на 1 июля не все повышение было учтено. При этом сезонное снижение цен на овощи и фрукты продолжилось. Годовая инфляция снова замедлилась и сейчас уже близка к 4,6%. ЦБ опубликовал вчера также оценку трендовой инфляции, она снизилась в июне до 5,42% по сравнению с 5,55% в мае. По мнению регулятора, это свидетельствует о том, что инфляционное давление сейчас находится недалеко от цели по инфляции. Все это создает предпосылки для снижения ставки на ближайшем заседании ЦБ. Более того, вчерашние мягкие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла еще больше облегчают задачу ЦБ, можно не бояться слишком значительного сокращения дифференциала процентных ставок. Тем не менее, несмотря на резкое замедление инфляции с начала лета, мы полагаем, что ЦБ ограничится снижением ставки лишь на 25 б.п.

С началом периода усреднения банки резко нарастили задолженность перед Казначейством. Депозиты Казначейства выросли вчера на 150 млрд руб., а задолженность по репо под залог ОФЗ – на 200 млрд руб. Как следствие, корсчета банков в ЦБ увеличились до 2,7 трлн руб., это явно означает, что банки настроены создать резерв на корсчетах в начале периода усреднения. С учетом возможного снижения ключевой ставки на заседании 26 июля такое поведение банков кажется несколько неожиданным, ведь снижение ставки должно позволить им в конце периода усреднения привлекать средства по более низким ставкам. В любом случае, повышение ставки сейчас не рассматривается, так что значительного роста стоимости фондирования не будет. Возможно, банки опасаются, что именно повышенный спрос на ликвидность в конце периода усреднения приведет к росту ставок на межбанковском рынке. Но такие риски, с нашей точки зрения, невелики.