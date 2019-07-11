Мы ждали, ждали, ждали, и вот наконец-то это историческое событие случилось. 10 июля 2019 года индекс S&P500 открыл новую страницу в своей истории, преодолев отметку в 3000 пунктов. Хотя произошло это всего на несколько минут, но факт остается фактом — 3002,98 пункта — таков теперь абсолютный исторический максимум. Поскольку у индекса высокотехнологичных акций NASDAQ на пути не было никаких важных сопротивлений, то он без труда обновил и свой абсолютный исторический максимум и максимум на закрытие. А вот индексу Dow Jones (DJIA-30) сделать это было гораздо сложнее. Он, конечно, «под шумок» также пытался преодолеть психологически важную отметку в 27000 пунктов, но сделать ему это все же не удалось. До этой отметки не хватило совсем уж смешные 0,05%. И с расстройства старина Dow откатился вниз и по итогам дня показал худший результат среди своих собратьев, прибавив всего 0,29%.

Главным возмутителем спокойствия стал вполне прогнозируемо Председатель ФРС Джером Пауэлл, который как раз во время установления рекордов выступал со своим докладом о текущей монетарной политике перед сенаторами и конгрессменами.

Напрямую он, конечно, не сказал, что ФРС будет снижать ставку, но дал совершенно ясные намеки, что это произойдет уже на ближайшем заседании FOMC ФРС США 31 июля. И последствия этих намеков мы и увидели в течение вчерашних торгов.

На отраслевом уровне одними из лучших были акции технологического сектора, которые в среднем выросли на 0,9%. Оно и понятно, поскольку речь Пауэлла оказалась по воздействию на участников рынка сродни принятию спортсменами мельдония — тут же у быков открылось второе дыхание, и все побежали покупать наиболее рисковые активы, к которым и относятся в первую очередь акции ведущих технологических компаний. Это хорошо было видно на акциях Micron Technology (MU, +3,75%) и Western Digital (WDC, +4,97%). Также прекрасно чувствовали себя и все FAANGовцы, рост по которым составил плюс-мину около 1%.

А вот в лузерах вчера «ходили» акции банковского сектора. Хотя это вполне закономерно — грядущее снижение ставки означает для банков сокращение прибыли и инвесторы уже сейчас начали переживать и беспокоиться по этому поводу.

Ожидания рынка 11 июля

После вчерашней «бычье-духоподъемной» речи Джерома Пауэлла весь мировой финансовый рынок окрасился в зеленые цвета. Зазеленело кажется абсолютно все. И в этом море зелени одиноко маячит один красненький островок — это слабеющий доллар по отношению ко всем основным валютам. Но даже здесь снижение нельзя назвать слишком уж серьезным — всего лишь на 0,2 — 0,3% процента.

Повсеместный зеленый цвет, безусловно, вдохновляет многих инвесторов, но все же справедливости ради следует отметить, что рост финансовых активов хоть и повсеместный, но все же этот рост невелик и похож скорее на дань уважения стараниям Председателя американского центробанка успокоить мировую финансовую общественность — мол, все под контролем и все будет хорошо.

В общем, как обычно, — сплошное шаманство! И на сколько хватит этого шаманства, пока не ясно. Ну, по крайней мере, будем надеяться, что на сегодняшний день хватит.

Тем более, что сегодня в 17-00 начнется «второй акт марлезонского балета», и господин Пауэлл продолжит свое выступление перед членами Объединенного сенатского комитета. Поскольку все откровения сказаны уже вчера, то сегодняшний спич Пауэлла уже не будет носить столь судьбоносного характера, но все же может оказать локальную поддержку быкам. Поэтому течение сегодняшний торгов с большой долей вероятности будет проходить в слабо позитивном ключе с ростом котировок по всему фронту бумаг и прежде всего акций ведущих технологических компаний, а также акций компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, которые вчера оставались на месте.

При этом особое внимание следует обратить на акции авиакомпании Delta Air Lines (DAL), квартальная отчетность которой должна появиться сегодня еще до начала торгов. Прогнозы аналитиков по этой компании вполне позитивны и следует, судя по всему, ждать хорошего движения этих акций вверх.

А в целом, как уже было сказано выше, ожидаем слабый рост и продолжение отыгрывания позитива, вызванного речью Пауэлла. Но влияние этого позитива будет иметь затухающий характер в преддверии выхода квартальной отчетности крупнейших банков в начале следующей недели.