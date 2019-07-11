Позитивный сентимент в бумагах сохраняется. Предыдущие три сессии котировки ускоренно росли, но сегодня продавцам удается сдержать восходящий тренд, что выражается в «медвежьем» хвосте последней свечи (дневной график). При этом все трендовые индикаторы выступают за дальнейший подъем:

— быстрая кривая MACD пересекает сигнальную снизу (сигнал на покупку), да еще и в положительной зоне (признак среднесрочной покупательской инициативы);

— линии Боллинджера расходятся, актуализируя фазу роста;

— «бычья» картина по ADX, хотя в скором времени линия тренда ADX превысить 50% (признак «перегрева» тренда).

Риски коррекции обусловлены критической перекупленностью по осцилляторам. Вполне вероятно, что потенциальная разгрузка RSI и стохастика в ближайшее время помешает уверенному подъему цены. В случае падения ближайший ориентир видится на 0,0422-0,04235 руб.

Долгосрочная картина нейтральная. Цена пробила наверх верхнюю границу долгосрочного down-тренда с текущим значением 0,0435 руб. Однако об уверенном закреплении над данной линией говорить рано. В ближайшее время риск активизации долгосрочных продавцов еще есть.

Осцилляторы указывают на перекупленность акций. В период с декабря по апрель 2017 г. мы наблюдали неудачную попытку среднесрочного восходящего тренда сломить долгосрочный нисходящий. Ситуация может повториться.

Отметим, что в моменте цена отскакивает вниз от сопротивления 0,0444 руб. Данный уровень является зеркальным, что повышает шансы на успешный разворот.

Первым признаком возобновления долгосрочной падающей тенденции потенциально выступит уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном таймфрейме. В перспективе одного месяца этого не ожидается.

Уровни поддержки: 0,0422 / 0,0395 / 0,0385 / 0,0361

Уровни сопротивления: 0,0444 / 0,0453 / 0,04715



