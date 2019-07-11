Теханализ: НЛМК пробил восходящий тренд
Текущая ситуация: 3 июля мы рекомендовали открывать длинные позиции в акциях НЛМК на 10% от портфеля. Бумаги торговались над долгосрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов 2016 года, который «быки» могли использовать как опору для возобновления роста. Дополнительным фактором в пользу открытия длинных позиций была возможность установки близкого «стоп-приказа». В результате, сил на возобновление восходящей динамики не хватило. Более того акции НЛМК пробили долгосрочный восходящий тренд и пытаются закрепиться под поддержкой, расположенной на уровне 156 рублей, что говорит в пользу возможности углубления коррекции.
Рекомендация: в сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем закрывать длинные позиции в акциях НЛМК, открытые 3 июля. Убыток по позиции составил 2,8%, по портфелю 0,28%
Уровни поддержки: 156, 150, 140
Уровни сопротивления: 164, 175, 184
Фундаментальны штрих: с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям НЛМК находится в районе 190 рублей.
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