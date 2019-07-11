Большую часть этой недели котировки золота держались около $1 400 за унцию, а вчера днем ожидалась волатильность в преддверии выступления председателя Федрезерва в Палате представителей США. Вчера у Джерома Пауэлла была реальная возможность ослабить ожидания снижения процентных ставок Федрезервом в июле (если бы он этого желал), но он поступил наоборот. В тезисах его выступления отмечалось, что усиление неопределенности вокруг напряженности в торговых отношениях и обеспокоенность степенью устойчивости мировой экономики продолжают оказывать давление на экономические прогнозы США. Также он упомянул замедление активности в обрабатывающем секторе и низкое инфляционное давление. Этих формулировок оказалось достаточно, чтобы инвесторы с большой долей вероятности предположили, что ФРС снизит ставки на заседании 30-31 июля. Как следствие, вчера унция золота поднялась в цене почти на $20 до $1 415. Сегодня утром цены достигли отметки $1 425 за унцию, т. к. перспективы снижения ставок повышают привлекательность активов, не приносящих процентного дохода, а геополитическая напряженность и активизация торговых конфликтов также способствуют росту спроса на защитные активы.

Отметим, что выступая в нижней палате Конгресса США Джером Пауэлл подтвердил: поскольку после июньского заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке макроэкономическая статистика не оправдывала ожиданий, Федрезерв готов "действовать по ситуации" для стимулирования экономического роста в стране. Комментируя обнародованную в минувшую пятницу статистику по рынку труда (которую можно рассматривать как убедительный аргумент против снижения процентных ставок), председатель ФРС уточнил, что при всей позитивности этих данных, их недостаточно для отказа от смягчения денежно-кредитной политики, поскольку заработная плата растет не так быстро, чтобы спровоцировать значительное ускорение инфляции. Все это дает веские основания ожидать, что в конце июля Федрезерв про-демонстрирует более мягкий настрой, чем в июне. На наш взгляд, тот факт, что рынок снова закладывает в котировки возможность июльского снижения ставки федеральных фондов на 50 б. п., подтверждает, что вчерашние намеки Джерома Пауэлла на предстоящее смягчение денежно-кредитной политики оказались убедительными (возможно, даже слишком).

Добавим, что, согласно протоколу июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке, его члены обсуждали вопрос о том, что снижение ставок может "смягчить эффект" от торговых войн, хотя у них есть некоторое ощущение, что фундаментальных оснований для смягчения денежно-кредитной политики, возможно, пока не вполне достаточно. Сегодня участники рынка золота сосредоточат внимание прежде всего на данных по потребительской инфляции в США за июнь (они выйдут в 15:30 мск, прогнозируется, что темпы инфляции составят 2%). Эта статистика будет также иметь большое значение для Федрезерва, решения которого сильно зависят от макростатистики. У председателя ФРС сегодня будет возможность прокомментировать данные по инфляции в ходе второго выступления в Конгрессе. При этом, если темпы инфляции окажутся недостаточно высокими (1,9% или ниже), это станет дополнительным основанием для смягчения позиции регулятора и, как следствие, может позитивно повлиять на рынок золота.

Мы ожидаем, что сегодня ближе к вечеру котировки золота двинутся к отметке $1 430 за унцию. Сегодня также ожидаются протокол последнего заседания руководства ЕЦБ, выступление главы Банка Англии Марка Карни и пяти представителей руководства ФРС, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



