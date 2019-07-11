Сегодня все с нетерпением ждали июньские показатели по потребительской инфляции в США, индекс CPI.

Интрига была в том, что вчера, выступая в Конгрессе, руководитель ФРС США Д. Пауэлл в качестве одного из аргументов в пользу снижения ставки рефинансирования называл невысокую инфляцию, которая находится ниже целевых показателей ФРС в 2 процента. Неожиданно, сегодня цифры по инфляции оказались выше ожиданий экспертов и, видимо, выше ожиданий самого Пауэлла. Базовый показатель, без учета энергоносителей и продовольствия, вырос на 0.3 проц., годовые темпы роста повысились с 2 проц. до 2.1. Общий показатель CPI оказался в рамках прогноза, он вырос на 1.6 проц. год к году.

Любопытно, что сильный рост цен на продовольствие, 3.1 проц., был компенсирован снижением цен на энергоносители, — 3.4 проц. Без учета этих двух волатильных компонентов наибольший рост в индексе CPI показали медицинские услуги: 2.8 проц. год к году и аренда жилья, которая выросла на 3.5 проц. Конечно, общий показатель CPI находится ниже 2 проц., и формально Пауэлл прав. Однако, как знают аналитики, ФРС всегда, определяя монетарную политику, смотрел на очищенную от колебаний продовольствия и энергоносителей инфляцию.

Теперь, видимо, все по-другому. Вчера Пауэлл сказал, что сильные данные по рынку труда, а последний показатель по новым местам был намного лучше прогнозов, 224 тыс., не являются приоритетным показателем для решения вопроса о ставке у Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Сегодня стало понятно, что и статистика по потребительской инфляции для руководства ФРС не первична. Тем более, в четверг еще были опубликованы данные по почасовой зарплате, которая тоже оказалась выше ожиданий – выросла на 1.5 проц.(было 1.3). На что в текущей ситуации ориентируется ФРС? Точно, не на рынок труда, точно не на инфляцию, точно не на рост зарплаты.

Скорее всего, ответ нужно искать в твиттере президента США Д.Трампа.