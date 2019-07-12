Похоже, что непрерывная серия из восьми недель роста, может завершиться. В четверг российский рынок весьма неожиданно показал достаточно слабую динамику, скатившись в фазу полноценной коррекции. Котировки индекса МосБиржи просели на 1,17%, тогда как внешний фон в общем и целом располагал к умеренному росту: в течение нашей основной сессии подъем был на рынке нефти, во фьючерсах на американские рынки, плюс присутствовал общий позитив от мягкой риторики главы ФРС.

Участники нашего рынка предпочли начать фиксировать прибыль, не видя в краткосрочной перспективе большого потенциала роста российских акций. Это особенно сильно выделяется на фоне вчерашнего роста индекса развивающихся площадок MSCI EM на 0,6%. С другой стороны, степень перегретости и перекупленности нашего рынка была гораздо более значительной, чем на фондовых индексах наших коллег. В таких ситуациях волны снижения могут формироваться в отсутствие каких-то дополнительных драйверов, исключительно на локальном истощении инвестиционного спроса.

Во многих ликвидных бумагах в четверг были сломлены «бычьи» формации. Например, в том же Сбербанке-ао так и не был пройден ключевой рубеж 245 руб., в Роснефти не удалось закрепиться выше 425 руб. Это те отметки, которые выступали триггерами ускорения up-тренда.

В акциях Лукойла в преддверии завершения периода приема заявок по оферте (цена выкупа 5450 руб.) наблюдается сползание вниз и выход из двухмесячного восходящего канала. В ближайшие дни стоит проявить осторожность, так как завершение оферты может вызвать продолжение спуска как минимум в сторону 5000-5100 руб.

В качестве ближайшей серьезной поддержки по индексу МосБиржи ранее мы выделяли лишь уровень 2710 п. До этой отметки по-прежнему нет каких-то серьезных точек опоры. Спуск в сторону этого рубежа может быть поддержан выходом оставшихся дивидендов до 17 июля.

О возобновлении повышенного спроса на российские бумаги можно будет говорить чуть позже, ближе к августу, когда часть дивидендов будет реинвестироваться в акции. При этом курс USD/RUB может показать умеренный рост, что также положительно для индекса, в значительной степени состоящего из экспортеров. В паре USD/RUB не ожидаю существенного снижения под уровень 62,5, несмотря на в целом положительную картину на рынке нефти. По Brent в качестве базового среднесрочного сценария выделяю расклад с постепенным восстановлением в сторону 70 ха баррель.

Сегодня с открытия торгов ожидается дивидендный гэп в акциях АЛРОСА. Бумаги могут откатиться в диапазон 78,5-79 руб. Важной горизонтальной поддержкой, около которой акции могут быть спекулятивно интересны, выступает район около 75 руб. Кроме того, сегодня также будет последний день для попадания в дивидендную отсечку по ФСК ЕЭС. В этих акциях нет никаких ключевых поддержек вплоть до 0,18 руб.

Сегодня ожидается публикация операционных результатов за II квартал у Северстали. Акции этой компании, на наш взгляд, сейчас являются более интересными по сравнению с другими представителями сектора, НЛМК и ММК. Тем не менее общий взгляд на отрасль сохраняется осторожным, так как мощных драйверов для положительной переоценки пока не намечается.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,22%, нефть Brent в плюсе на 0,57%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно выше уровня закрытия четверга.