Вчера российские индексы снизились вопреки повышению большинства зарубежных аналогов и росту цен на нефть. Хуже рынка выглядели бумаги НЛМК (-2,02%), Мечела (-2,00%) и Северстали (-2,33%). Россия запросила во Всемирной торговой организации консультации с США в связи с введением ими антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат, что вызвало опасения инвесторов в отношении ответной реакции американских властей.

Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (-1,77%), Роснефти (-1,15%) и Сургутнефтегаза (-1,62%) оказались в лидерах снижения вопреки повышению котировок нефти. Рынок настороженно воспринимает информацию о продолжающемся с начала июня снижении запасов в США. На фоне спада спроса, данные о сокращении добычи РФ и стран ОПЕК поддерживают цены нефтяного рынка. Однако, текущая ситуация на нефтяном рынке все больше выглядит как открытое противостояние производителей и потребителей сырья, что держит рынок в напряжении.

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США содержит сигнал к началу проведения стимулирующих мер в экономиках развивающихся стран. Параллельно подтверждена приверженность ФРС решению о полном прекращении в сентябре процесса снижения объема ценных бумаг на балансе ФРС. Это означает определенное ослабление некоторых внешних факторов, поддерживающих рост на сегменте развивающихся рынков и экономик в среднесрочном периоде. Внешняя макроэкономическая среда для российского рынка станет более агрессивной.

Ожидаю повышения рынка. Ситуация на зарубежных площадках остается преимущественно благоприятной. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2735-2795 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,65-63,15.