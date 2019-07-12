Доходности UST’10 взлетели до отметки 2,12%
Дж. Пауэлл в своем втором выступлении перед Конгрессом США вновь не удивил риторикой относительной процентной политики. По его мнению, предполагаемая нейтральная ставка в США была завышена ложными предпосылками о взаимосвязи инфляции и рынка труда, которая в последние годы изменилась из-за устойчивого снижения безработицы. Иными словами, уже в текущем состоянии политика является достаточно жесткой и в скором времени может быть адаптирована к имеющимся внешним и внутренним вызовам.
Однако, рынок процентных ставок достаточно бурно скорректировался по итогам четверга – доходности UST’10 взлетели до отметки 2.12% (+8бп с начала сессии) — уровня, который оказался недостижим из-за выступления Дж.Паэулла в среду. Драйвером оказался пакет статистики по инфляции – индекс потребительских цен в США опередил консенсус и вырос на 0.3% м/м. Здесь стоит сразу сделать оговорку о том, что ФРС отдает приоритет дефлятору розничных расходов и он будет опубликован лишь 30 июля, за день до заседания ФРС по вопросам ставки. Тем не менее, реакция рынка указывает на трудности взаимопонимания с американским регулятором.
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