Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.3%, в районе 2795-2800 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2780, 2770 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 п.

Выхода значимой для локального рынка иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.17%) и РТС (-0.62%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Впервые за много дней мы увидели достаточно масштабную просадку рублевого индекса МосБиржи. Он уже долгое время находился в состоянии перекупленности. Поэтому его вчерашнее падение было вполне назревшим. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС все еще остается позитивной. Для того чтобы ее заметно ухудшить, им понадобится еще достаточно сильно просесть от текущих уровней.

Если же говорить про вчерашнее состояние внешнего фона, то его можно было охарактеризовать как неоднозначное. Ключевые фондовые индексы в Европе и в США закрылись «вразнобой». Вдобавок к этому утренний рост стоимости фьючерсов на нефть оказался растерян во второй половине дня. И все же нефтяной рынок продолжает пользоваться поддержкой в связи с целым рядом тревожных среднесрочных факторов. Среди них существенное недельное сокращение запасов сырой нефти в США, сохранение высоких геополитических рисков на Ближнем Востоке, а также начинающийся сезон тропических штормов в районе нефтеносного Мексиканского залива.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 19 п. или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стоит отметить, что минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому заметные движения в отдельных бумагах носили технический характер, или же были связаны с событиями предыдущих дней.

Лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —2.99%). По-видимому, некоторые держатели указанных акций предпочли зафиксировать в них существенную среднесрочную прибыль, не дожидаясь дивидендной отсечки. С середины мая они подорожали примерно на 14%. Еще на прошлой неделе эти бумаги обновили свой трехлетний максимум. Стимулом для этого послужила высокая дивидендная доходность. Годовые выплаты акционерам по ним составят 7.62 руб. или порядка 18.2% от текущей рыночной цены. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» будут торговаться с годовыми дивидендами на Московской бирже до конца следующего вторника, 16 июля.

В акциях Алроса (ALRS RM, —2.49%) продолжились распродажи, связанные с недавней публикацией слабых результатов продаж эмитента в июне. Они оказались самыми низкими с начала текущего года. Вчера указанные бумаги просели ниже многомесячного уровня поддержки, располагавшегося в районе 84 руб. Следующая значимая поддержка для них расположена на уровне 80 руб.

Стоит отметить опережающее падение многих относительно ликвидных представителей электроэнергетического сектора: ФСК ЕЭС (FEES RM, —3.02%), Россети-ао (RSTI RM, —3.01%), Россети-ап (RSTIP RM, —2.35%), Русгидро (HYDR RM, —2.66%), ИнтерРао (IRAO RM, —1.47%). Все указанные бумаги сильно выросли в цене в период с середины мая по середину июня. Теперь же в них развивается вполне закономерный коррекционный спад. Отраслевой индекс электроэнергетики MOEXEU с начала текущего месяца потерял 3.59%. Тем не менее, с начала 2019 года он все еще находится в плюсе на 19.46%.

Среди голубых фишек позитивной динамикой отличились лишь акции ВТБ (VTBR RM, +0.16%). Однако их вчерашний прирост был очень скромным. В результате достаточно масштабного полуторамесячного повышения указанные бумаги уже выглядят перекупленными. Вчера они не сумели превысить ближайший значимый уровень сопротивления, расположенный в районе 0.045 руб. Возможно, для его преодоления потребуется несколько попыток.

Основным информационным поводом для среднесрочного роста акций ВТБ являются ожидания увеличения объема дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли эмитента по МСФО по итогам 2019-2022 годов. С технической же точки зрения указанные бумаги начали сокращать свое сильное долгосрочное отставание от ушедшего далеко вперед индекса МосБиржи.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США умеренно подорожали в пределах 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0.4%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.