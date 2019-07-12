После выступления главы ФРС Дж. Пауэлла перед Конгрессом США большинство участников финансовых рынков поверили в то, что в июле регулятор снизит процентные ставки. Председатель ФРС США в очередной раз подчеркнул, что на перспективах роста американской экономики могут негативно сказаться напряженность в сфере международной торговли, а также риск замедления глобального экономического роста. Снижение процентных ставок, если оно действительно произойдет 31 июля, прервет более чем трехлетний период нормализации монетарной политики, в течение которого диапазон, установленный для ставок по федеральным фондам, повысился от 0-0,25% до уровней 2,25-2,5%.

Подобное смягчение риторики ФРС США, наряду с другими факторами, позволяет Банку России более уверенно снижать ключевую процентную ставку. Так, можно ожидать, что уже в июле ключевая ставка будет уменьшена на 25 б.п. — до 7,25%. Более того, в банковском секторе уже формируются предпосылки для снижения процентных ставок: в июне доходности государственных облигаций ускорили снижение, инфляция уменьшилась до 4.7% — минимального значения в 2019 г., процентные ставки по рублевым вкладам населения также начинают падать.

На рынке ипотеки процентные ставки снижаются, но пока достаточно медленно: большинство участников рынка предпочитают шаги в интервале от 25 до 50 б.п. или проводят акции для отдельных клиентских сегментов. Тем не менее, при сохранении относительно благоприятной внешней конъюнктуры и снижении инфляции можно ожидать, что осенью процесс уменьшения ставок по ипотеке будет происходить более активно. В подобных условиях рынок ипотеки, вероятнее всего, «оправится» от потерь, понесенных в весенние месяцы (по итогам которых объем ипотечного кредитования уменьшился на 9,4% г/г), и сократит отставание от рекордных показателей прошлого года.