Фьючерсные контракты на фондовые индексы США в настоящий момент торгуются в плюсе, прибавляя в пределах трети процента.

По итогам двух выступлений Джерома Пауэлла можно сказать, что Федрезерв готов к понижению ставки в июле. Если пропустить заседание 30-31 числа, то следующий шанс представится только в сентябре, спустя почти два месяца, а за это время риски для экономики Соединённых Штатов могут возрасти, и регулятор вновь окажется на шаг позади. Рынок не требует понижения на 50 базисных пунктов, а вот компромиссный вариант (снижение на 25 б.п.) уже учтён рынком.

Вероятно, дальнейшее смягчение потребуется и в сентябре, но сейчас всё внимание обращено на июльское заседание Комитета по открытым рынкам. Джером Пауэлл заявил, что текущий размер баланса ФРС не является преградой для возобновления программы количественного смягчения – ещё одной меры стимулирования экономики. С 2008 года, когда регулятор приступил к скупке проблемных долгов, S&P 500 показал самый стремительный рост за всю историю.

Расширение баланса центрального банка – это не американское новшество. ФРС в этом смысле следует за денежными регуляторами Европы и Японии, причём в случае Японии BoJ приобретает даже акции компаний, поддерживая их стоимость. Объём выкупленных проблемных активов на балансах ЕЦБ и BoJ – примерно по 5,2 трлн долл. Опубликованные вчера протоколы заседания Европейского центрального банка показали, что там тоже готовы к возобновлению QE.

Готовность ФРС вернуться к эмиссии, с одной стороны, толкает вверх котировки акций, а с другой стороны – снижает общий уровень процентных ставок в экономике, вгоняя его в отрицательную зону. В конце июня стоимость облигаций с доходностью ниже нуля по всему миру в моменте превысила 13 трлн долл. Не похоже, что развитые страны знают, как выходить из такой ситуации.

Сегодня на 15:30 запланирована публикация данных по индексу цен производителей в США. Вчерашние данные по потребительской инфляции показали рост цен на 2,1% к июню прошлого года.

Корпоративных отчётностей эмитентов S&P 500 на пятницу не запланировано.