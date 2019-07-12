Пауэлл готов к смягчению монетарной политики. И не он один
Фьючерсные контракты на фондовые индексы США в настоящий момент торгуются в плюсе, прибавляя в пределах трети процента.
По итогам двух выступлений Джерома Пауэлла можно сказать, что Федрезерв готов к понижению ставки в июле. Если пропустить заседание 30-31 числа, то следующий шанс представится только в сентябре, спустя почти два месяца, а за это время риски для экономики Соединённых Штатов могут возрасти, и регулятор вновь окажется на шаг позади. Рынок не требует понижения на 50 базисных пунктов, а вот компромиссный вариант (снижение на 25 б.п.) уже учтён рынком.
Вероятно, дальнейшее смягчение потребуется и в сентябре, но сейчас всё внимание обращено на июльское заседание Комитета по открытым рынкам. Джером Пауэлл заявил, что текущий размер баланса ФРС не является преградой для возобновления программы количественного смягчения – ещё одной меры стимулирования экономики. С 2008 года, когда регулятор приступил к скупке проблемных долгов, S&P 500 показал самый стремительный рост за всю историю.
Расширение баланса центрального банка – это не американское новшество. ФРС в этом смысле следует за денежными регуляторами Европы и Японии, причём в случае Японии BoJ приобретает даже акции компаний, поддерживая их стоимость. Объём выкупленных проблемных активов на балансах ЕЦБ и BoJ – примерно по 5,2 трлн долл. Опубликованные вчера протоколы заседания Европейского центрального банка показали, что там тоже готовы к возобновлению QE.
Готовность ФРС вернуться к эмиссии, с одной стороны, толкает вверх котировки акций, а с другой стороны – снижает общий уровень процентных ставок в экономике, вгоняя его в отрицательную зону. В конце июня стоимость облигаций с доходностью ниже нуля по всему миру в моменте превысила 13 трлн долл. Не похоже, что развитые страны знают, как выходить из такой ситуации.
Сегодня на 15:30 запланирована публикация данных по индексу цен производителей в США. Вчерашние данные по потребительской инфляции показали рост цен на 2,1% к июню прошлого года.
Корпоративных отчётностей эмитентов S&P 500 на пятницу не запланировано.
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