По итогам торгов 11 июля индекс МосБиржи упал на 1,17% до уровня 2789,66 п.. Индекс РТС снизился на 0,62% до 1398,88 п.. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 20,02 до 18,31 п., при этом на вечерней сессии RVI заливали до 18 п. – минимальных годовых значений, которые ранее были достигнуты только в апреле-мае. После доклада главы ФРС Джерома Пауэлла рынки уже полностью убеждены, что ставка 31 июля будет снижена. Но на этом волна позитива на рынках похоже исчерпала себя. Индекс S&P500 вновь переходил отметку 3000, но опять не смог закрыться выше этого уровня. А палата представителей Конгресса США поддержала инициативу включения в проект оборонного бюджета на следующий год запрета на операции с российским госдолгом, что может отразиться сегодня на рынке. На российском рынке в лидерах дня оказались бумаги «Ростелеком» АО (+0,62%), «ПИК» (+0,4), «МРСК ЦП» (+0,33%) и «ВТБ» (+0,16%). Хуже рынка выглядели «ФСК ЕЭС» (-3,02%), «Ленэнерго» АП (-3,02%), «Россети» АО (-3,01%) и «Сургутнефтегаз» АП (-2,99%). Активность торгов почти не изменилась по сравнению с предыдущим днём, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 44,4 млрд рублей.

Рубль на фоне роста цен на нефть и после речи главы ФРС продемонстрировал в среду серьёзное укрепление, сломав тренд ослабления последних двух недель. В четверг инерционное укрепление рубля продолжилось.

На фоне позитивной конъюнктуры рынков образовалось нетипичное «летнее окно» для размещений рублёвых облигаций (обычно такие окна открываются весной и осенью). Инвесторы ожидают активного снижения базовой ставки Банка России в течение года. В самые ближайшие дни на торги выйдут новые объёмные выпуски облигаций Сбербанка, «Роснефти», «Газпрома», банка «ФК Открытие», «Еврохима».

К вечеру вторника пара USD-RUB упала на 0,45%, до уровня 62,78, евро ослаб к рублю на 0,49% — до 70,66.

Азиатские рынки умеренно-позитивно восприняли слова главы ФРС. Крупнейшие фондовые рынки Востока последние дни консолидируются с возможностью выхода на уровни выше. В 10:00 мск рынки ждут ключевые данные по внешней торговле Китая за июнь, которые де-факто могут стать косвенным отражением силы всей глобальной торговли. Три китайские компании заявили о готовности стать подрядчиками строительства туннеля Таллин-Хельсинки. Япония и Южная Корея продолжают взаимные торговые трения вокруг пошлин на высокотехнологичную продукцию. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 растёт на 0,9% (3819,42 п.). Японский индекс Nikkei225 подрастает к отметке 21673,82 п. (+0,14%), гонконгский Hang Seng прибавляет 0,36% (28533,45 п.).

Торги в США завершились смешанно. Индекс S&P500 вновь в течение дня превышал уровень 3000 п., но опять закрылся ниже него. Индекс Dow Jones Industrials Average выглядел лучше, закрывшись впервые в истории выше 27000 п.. Высокотехнологичный NASDAQ Composite, наоборот, немного снизился. Вышедший в среду вечером протокол последнего заседания Федерального резерва немного охладил пыл «быков», активизировавшихся после речи главы ФРС Джерома Пауэлла. Также насторожили данные по инфляции в США. Хотя общая инфляция снизилась в июне в соответствии с ожиданиями с 1,8% г/г до 1,6% г/г, базовая инфляция, наоборот, неожиданно выросла с 2,0% г/г до 2,1% г/г. Lockheed Martin заявил, что не будет закрывать завод в Пенсильвании по просьбе Трампа. А Bayer начал переговоры о слиянии ветеринарного бизнеса с Elanco. По итогам дня DJIA вырос на 0,85% до 27088,08 п., S&P 500 поднялся на 0,23% до 2999,91 п., NASDAQ Composite немного снизился на 0,08% до 8196,04 п.

Угроза США ввести новые санкции в отношении Ирана не привела к большим колебаниям на рынке нефти. Но сильные данные API во вторник вечером, а также недельные данные Минэнерго США в среду о провале запасов нефти на 9,5 млн баррелей вкупе с заявлением главы ФРС привели к взлёту цен на «черное золото». Также взлёту цен способствовало раннее начало сезона ураганов в США – в Мексиканский залив пришел ураган «Барри». Впрочем, форвардная кривая по нефти марки Brent продолжает демонстрировать большую слабость на ближнем конце. К 9:15 мск Brent — $67,03 (+0,77%), WTI — $60,63 (+0,71%), золото — $1406,75 (+0,22%). Цены на медь на LME во вторник подрастали на 0,25% до 5955, никель рос на 1,08% до 13130.

Индекс доллара в понедельник снизился на —0,06% до 97,05 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,1272%. Наблюдается начало чёткого тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:15 мск пара EUR-USD — $1,127 (+0,16%), GBP-USD — $1,2543 (+0,19%), USD-JPY – 108,33 (-0,14%).

Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объёмных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. На российском рынке инвесторы активно перекладываются из акций в облигации, зачастую платя неоправданно завышенные премии на первичных размещениях бондов. С 15 июля с отчётом Citigroup стартует сезон отчётов в США. В России первой будет отчитываться «Северсталь» ориентировочно 19 июля. С 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал. 18 июля также ожидается снижение ставки центральным банком Южной Африки.

Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет. Впрочем, сейчас рынок уже уверен, что снижение точно будет. После выхода данных по низкой инфляции в России можно опасаться, что уже на заседании 26 июля Банк России продолжит снижать базовую ставку.