Рынок акций РФ и рубль снизятся на фоне роста санкционных рисков после одобрения палатой представителей конгресса США санкций в отношении российского госдолга.

Общая слабость доллара на форексе уменьшит давление на рубль санкционных рисков.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов не исключено продолжение снижения рынка акций РФ, считает Антон Старцев из компании "Олма". В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок могут оказать сообщения об одобрении палатой представителей конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении российского госдолга (окончательное принятие санкций потребует одобрения сената и президента), отметил он.

"На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация курса вблизи уровня 63 рубля за доллар, давление санкционных рисков на курс рубля компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют на фоне снижения доходности казначейских облигаций", — считает Старцев.

В качестве ближайших поддержек рынку акций вновь выступят уровни 2780 и 2770 пунктов по индексу Мосбиржи, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2810 и 2820 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Прогноз по курсу на сегодня 62,60-63,45 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах преимущественно повысились — на 0,2-0,9%, игроки рынка продолжали осмысливать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,5%.

Стоимость нефти растет на 0,75% — до 67,02 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1270 доллара против 1,1251 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг существенно скорректировался вниз, опустившись ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 1400 пунктов по РТС. Неуверенная динамика западных биржевых индикаторов поддержала фиксацию прибыли на российском фондовом рынке.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 1,17% — до 2789,66 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,62% — до 1398,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга упал на 37 копеек и составил 62,82 рубля, евро — на 40 копеек — до 70,68 рубля, следует из данных Московской биржи.