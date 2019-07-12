Вчера ставка однодневного валютного свопа закрылась на отметке 8,05% (+108 бп д/д), а ее средневзвешенное значение выросло на 5 бп, до 7,42%. RUONIA в среду составила 7,31% и вчера, судя по рынку однодневного репо с КСУ, осталась вблизи этого уровня. Как мы уже писали ранее, повышательное давление на ставки денежного рынка является следствием повышения спроса на резервы в банковской системе в связи с началом нового периода усреднения.

Остатки средств на корсчетах банков вчера повысились до 2,7 трлн руб., что связано с поступлением в систему ликвидности с депозитов ЦБ, повышенным объемом привлечения средств Казначейства и ускоренным расходованием средств бюджета. Мы ожидаем, что банки направят свои избыточные резервы (как минимум частично) на межбанковский рынок. Это должно несколько снизить давление в сегменте однодневных ставок и ослабить спрос на средства Казначейства.

Ставки NDF и кросс-валютных свопов опустились на 4–6 бп, в том числе благодаря укреплению рубля и улучшению настроений на мировых рынках. Кривая процентных свопов также сместилась вниз, а 3-месячная Mosprime опустилась на 2 бп, до 7,96%.