Облигации стран Восточной Европы выглядели слабее из-за коррекции госдолга Германии
Рынок ОФЗ завершил вчерашнюю сессию в положительной зоне. Поддержку рынку продолжили оказывать мягкие комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и недавний аукцион Минфина, оставивший после себя значительный объем неудовлетворенного спроса. По итогам дня ОФЗ сроком обращения до 12 лет закрылись снижением доходностей на 2–3 бп. Наиболее сильный результат показал ОФЗ-26217 (YTM 7,03%), опустившийся в доходности на 4 бп. Дальний сегмент кривой (сроком обращения более 12 лет) смотрелся немного слабее, сместившись вниз всего на 1 бп. Линкеры и флоутеры завершили сессию на прежних позициях. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 23 млрд руб. против 36,5 млрд руб. днем ранее. Наиболее активно торговался ОФЗ-26226 (YTM 7,30%, —3 бп в доходности), объем сделок с которым составил 6,6 млрд руб.
Рынки локального долга других развивающихся стран торговались разнонаправленно. Облигации восточноевропейских стран выглядели слабее в условиях продолжающейся коррекции госдолга Германии, в том числе 10-летние бумаги Венгрии и Польши выросли в доходности на 4–5 бп. В то же время 10-летние облигации Индонезии и ЮАР снизились в доходности на 11 бп и 6 бп соответственно.
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