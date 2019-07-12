Сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи придется продлевать и в дальнейшем
Нефтяные котировки остаются на крепких уровнях, получая поддержку от целого ряда факторов.
Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может несколько снизиться в краткосрочной перспективе.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке по-прежнему остается довольно высокой из-за ухудшения отношений между Ираном и США, а также между Ираном и Великобританией, и этот фактор также играет в пользу нефтяного рынка.
Таким образом, ближайшие перспективы нефтяных цен выглядят достаточно благоприятно. Отметим, что вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором организация сообщила, что рост предложения сырья в странах не ОПЕК (преимущественно в США) в 2020 году превысит рост спроса на нефть на 1.2 mbd. Это фактически означает, что действующую сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи (-1.2 mbd) придется продлевать и в дальнейшем для поддержания баланса на нефтяном рынке.
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