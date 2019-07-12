Российская валюта завершает неделю на достаточно сильных уровнях в районе 63 в паре с долларом США и 71 в паре с евро.

Основную поддержку рублю на уходящей неделе оказало улучшение настроений на глобальных площадках после смягчения риторики со стороны ФРС США, а также рост нефтяных котировок до уровня $67/bbl.

Накануне появилась информация о том, что в Палате представителей США была одобрена поправка к законопроекту оборонного бюджета США на 2020 год, которая предусматривает введение санкций против российского государственного долга. Об этом сообщил один из американских конгрессменов. Тем не менее, чтобы данная инициатива была введена в действие, законопроект бюджета должен быть сначала утвержден на голосовании в Палате представителей, затем в Сенате, а после этого его должен подписать президент США. Пока вероятность такого сценария выглядит достаточно низкой, поэтому на рынке не наблюдается ни сильной реакции рубля, ни реакции со стороны российских CDS на возобновление санкционной риторики.

Тем не менее, мы неоднократно отмечали, что попытки санкционного давления на Россию будут нарастать при приближении выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, что в долгосрочной перспективе будет ограничивать потенциал укрепления российской валюты.