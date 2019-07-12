На предыдущих торгах (11 июля) котировки обвалились к поддержке 41,8 руб. На мой взгляд, подъема выше 43-43,5 руб. до дивидендного гэпа (17 июля) ожидать не стоит. Вполне вероятно, что цена попробует еще немного снизиться или перейдет в боковик.

После вчерашнего падения осцилляторы разгрузились от перекупленности, более того стохастик уже упал в зону критической перепроданности. Но в теории осцилляторы говорят о шансах коррекции, а не о продолжении или смене тенденции. Для этого существуют индикаторы тренда, которые на данный момент указывают на вероятную смену среднесрочной фазы роста:

— сигнал на продажу по MACD (быстрая кривая пересекла медленную сверху), хотя линии находятся пока в зоне «быков»;

— сигнал на продажу по ADX (линия продавцов превысила линию покупателей).

Тем не менее среднесрочный up-тренд еще актуален и может себя показать перед дивидендным гэпом. Котировки пока что не вышли за пределы восходящего канала (крайние синие линии), а 10-периодная и 15-периодная EMA (экспоненциальные скользящие средние) не пересеклись.

Если же в ближайшие сессии цена упадет ниже 41 руб. в сочетании с сигналом на продажу по скользящим, то можно будет зафиксировать истинный разворот тренда еще до момента дивидендной отсечки.

Краткосрочный сценарий: определение с направлением в коридоре 41,25-43 руб.

Долгосрочная картина с учетом дивидендного гэпа нейтральная. После обновления трехгодового максимума котировки резко снижаются, намекая на избыточность роста. Если цена останется на текущих уровнях, то дивидендный гэп (дивиденды на акцию – 7,62 руб.) вернет цену ниже поддержки 35,7 руб. Такая просадка выступит серьезным препятствием для долгосрочного up-тренда.

После дивидендной отсечки долгосрочная фаза роста может подтвердиться в случае закрепления выше 37,1-37,5 руб. и последующего подъема к нижней границе восходящего канала (оранжевые линии). Но негативный сценарий также имеет право на реализацию. На текущий момент с технической точки зрения сложно сказать, куда направится цена после гэпа.

Уровни поддержки: 41,8 / 41,5 / 40,35 / 40

Уровни сопротивления: 42,25 / 43,1 / 44