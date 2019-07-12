Пожар на ТЭЦ "Мосэнерго": нет серьезных финансовых рисков для компании
Вчера на газопроводе, расположенном рядом с ТЭЦ-27 компании Мосэнерго, произошел сильный пожар. Есть один погибший, 13 человек пострадали. Первоначально в СМИ появились сообщения о том, что пожар начался на самой ТЭЦ-27, однако затем Мосэнерго сообщило, что возгорание произошло за пределами территории станции и ее генерирующее оборудование не пострадало.
Мы считаем эту новость нейтральной для Мосэнерго. Возможное сокращение выработки электроэнергии на ТЭЦ-27 будет компенсировано за счет увеличения выработки на других электростанциях компании. И хотя после пожара на Березовской ГРЭС инвесторы могут более нервно реагировать на любые новости о крупных авариях на электроэнергетических объектах, мы полагаем, что последний инцидент не создаст серьезных финансовых рисков для Мосэнерго, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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