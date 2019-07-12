Мировые фондовые площадки продолжают торговаться с осторожным оптимизмом в надежде на монетарные стимулы центральных банков. Тем не менее риски замедления глобальной экономики из-за торговых войн сохраняются, что подтверждают неожиданные данные о снижении ВВП Сингапура во втором квартале. Тем не менее настрой инвесторов остается по преимуществу позитивным.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США корректируется после бурного роста вчера. Нефть марки Brent приближается к $68 за баррель. Из важной макроэкономической статистики в США сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции производителей за июнь. В связи с тем, что потребительская инфляция, данные по которой вышли вчера, оказалась выше ожиданий, сегодняшний релиз даст более четкое представление о динамике цен. Тем не менее их общий рост остается около цели ФРС, поэтому высокая вероятность снижения ключевой ставки сохранятся. Участники торгов проявляют умеренный интерес к риску, несмотря на конец недели.

По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может вновь протестировать отметку в 3000 и закрыться выше, хотя драйверов у него остается все меньше.

Техническая картина по-прежнему неоднозначна. Объемы торгов остаются невысокими, что означает отсутствие выраженного интереса покупателей или продавцов. Если S&P500 завершит неделю выше 3000 на хороших объемах, это укрепит позиции «быков», в противном случае возможна локальная коррекция.