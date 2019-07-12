В пятницу цены на нефть продолжили расти и к середине европейской торговой сессии выросли на 0.5 проц. до 67 долл. за барр. Рост продолжается, несмотря на прогнозы Международного энергетического агентства (IEA), в котором считают, что в ближайшие девять месяцев из-за увеличения добычи в США и падения мирового потребления нефти возникнет сильный перекос в сторону предложения.

Сейчас котировки идут вверх в большей степени по двум причинам. Во-первых, серьезно обострилась геополитическая обстановка: британцами арестован иранский танкер, в ответ Иран пытался захватить британское судно, угрозы США в сторону Ирана нарастают. Во-вторых, падают запасы нефти в США – в основном, из-за плохих погодных условий в Мексиканском заливе, там сильный ураган.

Многие игроки на нефтяном рынке сейчас пытаются решить вопрос – какой размер премии за геополитические риски заложен в текущих котировках нефтяных фьючерсов и до каких размеров она может вырасти в случае обострения ситуации? Общий консенсус: на текущий момент размер премии от 5 до 10 долл. То есть, без обострения вокруг Ирана на фоне глобального экономического спада, с учетом пролонгированной сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, справедливый уровень цен на нефть должен быть в районе 60 долл. за барр. Однако можно сколько угодно говорить о справедливых уровнях, но любая военная реализация в Персидском заливе приведет к неконтролируемому росту цен на нефть. Называют уровни 100 долл. за барр, и 150 долл. Недавно появилась версия о 350 долл. Сложно представить, что произойдет с мировой экономикой при этих ценах.

Но даже если котировки уйдут выше 100, можно сказать наверняка: глобальный экономический спад из ощущений и опережающих индикаторов превратится в суровую реальность.