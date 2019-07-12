На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу Мосбиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок риска, скажем, со стороны американо-китайских торговых переговоров, по-прежнему нет.

Зато санкционные риски, похоже, возвращаются на повестку дня – Конгресс США «вспомнил» про Россию, включив в оборонный бюджет на 2020 год поправку о запрете любых операций с российским госдолгом РФ для граждан США. Рынки будут внимательно следить за развитием санкционной истории и связанными с ней заявлениями. Впрочем, первоначальная реакция нашего рынка на сообщения из Конгресса показала, что инвесторы практически не верят в то, что дело дойдет до реального ужесточения санкций в условиях, когда основной внешнеполитический фокус США сосредоточен на Китае и Иране.

Также на предстоящей неделе от дивидендов очистятся тяжеловесные акции Газпрома, а также бумаги ФСК ЕЭС, Система, Мечел, Сургутнефтегаз, ТМК. Дивидендные разрывы в текущих условиях, на наш взгляд, способны усилить понижательный тренд.

Важными для emerging markets и для нашего рынка в частности будут статданные, которые увидят свет на будущей неделе. Статистика по ВВП и объемам промпроизводства в КНР в июне может задать настроение торгам в понедельник. Вторник будет богат на важную статистику из США – будут опубликованы базовый индекс розничных продаж, объем розничных продаж за июнь, а также объем промпроизводства. В среду же стоит обратить внимание на блок данных по строительству в Штатах.

Фактором поддержки российского рынка на будущей неделе, по нашему мнению, останется повышенная ценовая конъюнктура нефтяного рынка, которую поддерживают ослабление доллара, периодическая напряженность в Ормузском проливе, а также действие сделки ОПЕК+.