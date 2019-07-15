Российский рынок акций завершал предыдущую неделю снижением. Это произошло после непрерывной серии из 8 недель роста, так что для подобного движения даже не нужно было появление каких-либо негативных новостей. На фоне накопленной перекупленности инвестиционный спрос со стороны инвесторов постепенно начал снижаться.

В целом весь российский рынок во второй половине прошлой недели выглядел слабее, чем тому способствовал внешний фон. В том числе индексы МосБиржи и РТС начали отставать от общей динамики развивающихся фондовых площадок. Не помог и фактор умеренного роста цен на нефть. Плюс в пятницу в СМИ вновь появились сообщения о санкционных угрозах со стороны США. Палата представителей одобрила поправку к проекту оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, в котором предусмотрено введение санкций против российского госдолга

Тем не менее, если посмотреть на масштаб начавшейся коррекции, то она пока еще выглядит незначительной. С технической точки зрения сохраняется потенциал для снижения. В качестве ближайшего уровня поддержки по индексу МосБиржи выделяется район около 2710 п.

Общий взгляд на текущую рыночную ситуацию преимущественно нейтральный. По многим бумагам в ближайшие 1-2 недели мы можем увидеть чуть более низкие уровни. Однако если ориентироваться на горизонт до конца августа, то в этот период мы не исключаем повышенный приток покупателей. Поддержку нашему рынку могло бы оказать реинвестирование рекордно высокой дивидендной массы, которая в этом году поступает на счета акционеров.

Кроме того, фаза снижения рублевых ставок остается актуальной, что положительно как для российских акций, так и для облигаций. На заседании 26 июля у ЦБ РФ есть все основания для снижения ключевой ставки на 0,25%.

На предстоящей торговой неделе завершится сезон дивидендных отсечек по итогам 2018 г. Сегодня на открытии ожидается гэп в ФСК ЕЭС примерно на 7-7,5%. А во вторник будет последний день перед закрытием реестра в Газпроме, Сургутнефтегазе, Мечеле, АФК Системе, ТМК, Обувь России. Плюс в среду последний день – в Транснефть-ап. Все в сумме это может стоить индексу МосБиржи снижения примерно на 1,4-1,5% или около 38-42 п.

Очень быстрого закрытия дивидендного гэпа в Газпроме и тем более в привилегированных акциях Сургутнефтегаза не ожидаем. По «префам» Мечела также остается достаточно много вопросов – в этом кейсе ключевыми будут результаты компании за II квартал 2019 г. Умеренно позитивный среднесрочный взгляд по перспективам после гэпа в бумагах ТМК.

Глобальные рисковые активы в большинстве своем продолжают демонстрировать умеренно позитивную динамику в ожидании смягчения монетарной политики ключевых центробанков. При этом, если слабые экономические данные трактуются в пользу этого сценария, то позитивная статистика пока не воспринимается как угроза возможностям мировых регуляторов снижать ставки.

На рынке акций США на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности. В понедельник-вторник ведущие банки США JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup опубликуют квартальные результаты. Далее на протяжении нескольких недель будет представлена отчетность крупнейших корпораций за II квартал 2019 г. При этом наиболее активными для компаний из S&P 500 будут предстоящие четыре недели.

Согласно оценкам исследовательской организации FactSet, снижение консолидированной прибыли на акцию компаний индекса S&P 500 (EPS) может составить 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года (после —0,3% по итогам I квартала). Если падение сводной EPS материализуется, то это может стать второй негативной динамикой подряд, то есть наступит рецессия корпоративных прибылей.

По американскому индексу S&P 500 в качестве следующей технической цели и в то же время мощной области сопротивления выделяется район 3030-3050 п. По мере приближения к этим отметкам короткие позиции в целом по рынку, на мой взгляд, вновь могут стать интересными.

В России финансовые отчеты, как правило, публикуются не так быстро, как в США, однако многие компании достаточно оперативно рапортуют о своих операционных показателях, то есть объемах производства или продаж. В частности, на этой неделе свои отчеты опубликуют НЛМК, ММК, Эталон, ЛСР, АЛРОСА, Детский Мир, X5 Retail Group, М.Видео, Русгидро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,43%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно выше уровня закрытия пятницы.