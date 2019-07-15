Российский рынок оценит санкционные риски
Снижение рынка продолжилось. Новым поводом для продаж стала информацию о принятии нижней палатой парламента США законопроекта о санкциях в отношении госдолга РФ. У России есть возможности для жесткого ответа на угрозу «долговых» санкций. Сокращение добычи нефти и обращение в ВТО в связи с введением США пошлин на горячекатаный прокат отражает готовность российских властей поддерживать интересы ключевых для экономики отраслей и рынков. Однако, рост напряженности в духе «торговой войны», очевидно, ухудшает внешний информационный фон. Рынок будет в ближайшее время оценивать, насколько российские власти готовы к новым вызовам.
Новатэк (-2,14%), в первом полугодии текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 14,1% (г/г). Это существенно выше январского прогноза главы компании Леонида Михельсона, ожидавшего роста добычи газа в 2019 году на 10%(г/г). Фьючерсы на натуральный газ продолжили сегодня повышение. Однако, рынок предпочел зафиксировать прибыль по бумагам компании на факте наступления благоприятного события.
Акции Аэрофлота (+1,17%) подорожали на фоне новой информации о развитии китайского направления бизнеса компании. Аэрофлот планирует открыть центр поддержки пассажиров в Китае.
Ожидаю повышения рынка. Риски повысились, но ключевые тренды, отражающие высокий среднесрочный спрос на доходность, остаются в силе. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2735-2795 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,15-63,80.
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