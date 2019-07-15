Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом. Все три основных индекса обновили исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0.46%, закрывшись на отметке 3013.77 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.9%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0.59%. Индекс MSCI Emerging Markets потерял 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта, до 2,11%.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будет стартующий сезон корпоративных отчетов американских компаний, который откроют Citigroup и JPMorgan. По оценкам экспертов, компании, входящие в состав индекса S&P 500, сообщат о снижении прибыли во втором квартале на 0,4%.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,72%, закрывшись на отметке $67. Рынок "черного золота" продолжает отыгрывать напряженность вокруг Ирана и снижение добычи в Мексиканском заливе, которая из-за шторма "Барри" упала более чем на 50%.

В настоящий момент сопротивление во фьючерсном контракте Brent расположено на отметке $67,50, при прохождении которой цена на нефть может подняться к уровням $69-$70 за баррель.

Сегодня в первой половине дня быки будут отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных установок в США сократилось на 4 единицы, до 784 штук, что является минимумом за последние 17 месяцев.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.43%, закрывшись на отметке 2777,58 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2760 п., основная расположена на уровне 2740 п., проход которого усилит продажи по широкому рынку. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136300 и 134600 п. Сопротивления — 138100 и 139500 пунктов.

В рамках дивидендного сезона, с учетом Т+2, на текущей неделе пройдут закрытия реестров акционеров Сургутнефтегаза, Мечела, Газпрома, Транснефти и Системы.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,97, снизившись на 0.26% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.05 и 63.25.