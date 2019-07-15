Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы в настоящий момент прибавляют в пределах 0,1%.

Почти 60 компаний S&P 500 опубликуют квартальную отчётность на этой неделе, из них половина относится к финансовому сектору. Основное внимание приковано к результатам работы крупных банков. Сегодня до открытия рынка отчитается Citi, завтра – JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs, в среду – Bank of America, а в четверг – Morgan Stanley.

Недавно банки (18 охваченных исследованием) успешно прошли стресс-тесты Федеральной резервной системы, подтвердив готовность к предусмотренным негативным сценариям: к рецессии американской и глобальной экономик, а также к кризису рынка коммерческой недвижимости и – что особенно важно в текущем моменте – к кризису рынка корпоративного долга. Таким образом, за устойчивость ключевых звеньев финансовой системы США при следующем кризисе можно не переживать – уроки 2008 года выучены.

Отчётность крупных финансовых институтов будет интересно посмотреть с точки зрения трендов на рынке кредитования. Представители ФРС не затрагивают эту тему так подробно, как это сделают сами банки в своих отчётностях. В общих чертах, низкие процентные ставки мешают зарабатывать на кредитах, их единственный плюс – это продление бума ипотечного кредитования. Кроме того, инверсия на рынке гособлигаций не даёт банкам фондироваться по низкому проценту на коротком горизонте и давать в долг по высокому проценту на дальнем. Выход банки будут искать в сокращении издержек и комиссионных доходах.

Помимо традиционной коммерческой деятельности банков, есть ещё и инвестиционное направление, в том числе операции с ценными бумагами и деривативами. За апрель-июнь рисковые активы себя показали весьма посредственно: от акций и сырья до облигаций с низким рейтингом. Зато на фоне падающих доходностей «выстрелили» бонды надёжных эмитентов. Впрочем, прошлый квартал показал, что рост котировок не всегда означает доход банков от операций на рынке.

Во втором квартале среди сопоставимых конкурентов сильнее всего выросли акции Citi: частично помог валютный курс, ведь существенную часть выручки конгломерат зарабатывает за границей, а слабый доллар поспособствует выгодной конвертации. Почти все банковские акции за три месяца выросли сильнее рынка (S&P 500 прибавил 2,6%). Явный аутсайдер – погрязший во внутренних проблемах Wells Fargo.

В отчётностях обязательно содержатся ожидания банков от следующего квартала и всего 2019 года. Готовность ФРС снижать ставку продлевает экономический цикл, что в целом играет на руку держателям банковских акций. Более подробно можно будет говорить уже после публикации отчётностей.