В пятницу Индекс Мосбиржи вновь закрылся в минусе на хорошем внешнем фоне, потеряв 0,43%. По ходу торгов складывалось ощущение, что если бы не фактор пятницы и общее слабо негативное настроение на рынке, то вполне возможно удалось бы закрыть утренний отрицательный гэп, вызванный очередным усилением санкционных угроз.

Вполне возможно, что попытки завершить коррекцию мы увидим сегодня. По крайней мере внешний фон этому благоприятствует: после нашего закрытия американские индексы немного подросли, в плюсе и фьючерсы на них сегодня с утра. Полупроцентным ростом отметился фьючерс на Индекс РТС вечером в пятницу.

Однако позитивный внешний фон – это далеко не гарантия роста сейчас. Мы уже неоднократно видели, как на прошлой неделе на растущей Америке наш рынок уверенно сползал вниз. Причина этому – отсутствие свежих денег на рынок. Возможно, скоро эта ситуация выправится за счет реинвестирования части дивидендов.

Завтра последний день с дивидендами торгуется «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Как правило, в последние годы газовая монополия относительно быстро закрывает дивидендные гэпы. Но при принятии решения о выходе на выплату дивидендов следует учитывать, что «Газпром» несколько лет провел в жестком боковике, а сейчас бумага сильно перегрета.

Немного шансов закрыть дивидендный гэп в обозримом будущем у «Сургутнефтегаза». Усиление рубля негативно для финансовых показателей компании из-за большой валютной «подушки».

Сегодня по этим двум бумагам могут быть хорошие движения, к которым спекулятивно можно присоединиться.

Нефть на прошлой неделе таки и не смогла закрепиться выше 67 долларов за баррель, а сегодня с утра слабо снижается. По нашему мнению, активные попытки роста на этой неделе будут продолжены. По-прежнему целью движения является район 70 долларов за баррель, а сильное сопротивление находится около уровня 72,3 доллара.

Рубль в пятницу на рисках введения санкций в отношении российского госдолга прервал наметившееся укрепление. Сегодня с утра внешний фон для российской валюты нейтральный. Но мы все-таки ждем возобновления попыток неагрессивного роста рубля. Возможно, они произойдут уже во второй половине дня.