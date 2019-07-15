В пятницу индекс РТС оставался ниже уровня 1400 пунктов под давлением опасений, связанных с возможным ужесточением санкционного режима – как сообщается, Палата представителей Конгресса США одобрила поправки проекта бюджета, предполагающие санкции в отношении российского госдолга. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели акции корпорации Алроса (ALRS, —3.7%), что связано с закрытием реестра «под дивиденды». Новатэк (NVTK) потерял 2.1%, Татнефть (TATN) – 1.9%, Сбербанк (SBER) – 1.8%.

Во втором эшелоне вновь не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 19.2%, Южуралникеля (UNKL) – на 6.2%. Тем временем обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подешевели на 11.7%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% — 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Сравнительно сильные данные по розничной торговле в Китае, опубликованные сегодня утром, оказали поддержку спросу на развивающихся рынках в целом, но в отношении российских бумаг продолжает действовать сдерживающий фактор санкционных рисков.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль.