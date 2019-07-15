По итогам торгов 12 июля индекс МосБиржи снизился на 0,43% до уровня 2777,58 п.. Индекс РТС снизился на 0,79% до 1387,87 п.. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 18,31 до 18,06 п., при этом на вечерней сессии RVI заливали до 17,16 п. – минимальных годовых значений с мая-июня прошлого года. После доклада главы ФРС Джером Пауэлла рынки уже полностью убеждены, что ставка 31 июля будет снижена. Индекс S&P500 в очередной раз перешел отметку 3000 и, наконец-то, закрылся выше неё. Палата представителей Конгресса США окончательно включила в проект оборонного бюджета на следующий год запрет на операции с российским госдолгом. Турция начала принимать поставки российских С-400, несмотря на угрозы санкций США. Июньская статистика по Китаю показала мощное улучшение. На российском рынке в лидерах дня оказались бумаги «РусГидро» (+3,27%), Yandex (+3,13%), «ФСК ЕЭС» (+2,66%) и «Сургутнефтегаз» АП (+1,79%). Хуже рынка выглядели «АЛРОСА» (-3,66%), «НОВАТЭК» (-2,14%), «Ростелеком» АП (-2,11%) и «Татнефть» АО (-1,94%). Активность торгов снизилась по сравнению с днём ранее, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 38,4 млрд рублей.

Рубль на фоне роста цен на нефть и после речи главы ФРС продемонстрировал в среду серьёзное укрепление, сломав тренд ослабления последних двух недель. В четверг-пятницу после стабилизации российская валюта вновь начала демонстрировать локальную слабость.

На фоне позитивной конъюнктуры рынков образовалось нетипичное «летнее окно» для размещений рублёвых облигаций (обычно такие окна открываются весной и осенью). Инвесторы ожидают активного снижения базовой ставки Банка России в течение года. В самые ближайшие дни на торги выйдут новые объемные выпуски облигаций Сбербанка, «Роснефти», «Газпрома», банка «ФК Открытие», «Еврохима». Впрочем, дальше таких объёмных размещений пока не предвидится. Пик дивидендного сезона на российском рынке акций продолжается – на этой неделе под выплату дивидендов закрываются реестры «Газпрома» и «Сургутнефтегаза», что может привести в моменте к сильной просадке спотовых индексов РТС и Мосбиржи, а также некоторому давлению на рубль при репатриации средств нерезидентами до конца июля.

К вечеру пятницы пара USD-RUB выросла на 0,33%, до уровня 62,99, евро вырос к рублю на 0,46% до 70,98.

Азиатские рынки умеренно-позитивно восприняли слова главы ФРС. Крупнейшие фондовые рынки Востока последние дни консолидируются с возможностью выхода на уровни выше. Пятничные данные по внешней торговле Китая за июнь стали сильным позитивом для китайского юаня, так как сальдо торгового баланса укрепилось гораздо мощнее ожиданий ($50,9 млрд против ожиданий $44,6 млрд). Между тем, импорт Поднебесной в июне сократился на —7,3% г/г, хотя ждали —4,5%, что является опасным сигналом для сырьевых рынков. Впрочем, сегодня утром китайцы вновь выдали порцию позитива: розничные продажи в июне выросли на +9,8% г/г (ждали +8,3% г/г), а промышленное производство выросло на +6,3% г/г (ждали +5,2% г/г). Темы роста ВВП во втором квартале ожидаемо составили 6,2% г/г. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 растет на 0,37% (3822,63 пунктов). Японский индекс Nikkei225 подрастает к отметке 21685,9 пунктов (+0,2%), гонконгский Hang Seng прибавляет +0,12% (28505,8 пунктов).

Торги в США завершились ростом всех индексов. Индекс S&P500 вновь в течение дня превышал уровень 3000 пунктов, и, наконец, закрылся выше него. Индекс Dow Jones Industrials Average выглядел лучше, закрывшись вторую торговую сессию выше исторического максимума в 27000 пунктов. Высокотехнологичный NASDAQ Composite также продолжил рост. Дональд Трамп заявил, что он не фанат криптовалют, и для Facebook возможно потребуется банковская лицензия для Libra. Daimler снова понизил прогноз на 2019 год, предупреждая, что результат будет значительно ниже прошлогоднего. По итогам дня DJIA вырос на +0,9% до 27332,03 п., S&P 500 поднялся на 0,46% до 3013,77 п., NASDAQ Composite вырос на +0,59% до 8244,14 п.

Угроза США ввести новые санкции в отношении Ирана не привела к большим колебаниям на рынке нефти. Но сильные данные API во вторник вечером, а также недельные данные Минэнерго США в среду о провале запасов нефти на —9,5 млн баррелей вкупе с заявлением главы ФРС привели к взлету цен на «черное золото». Также взлету цен способствовало раннее начало сезона ураганов в США – в Мексиканский залив пришел ураган «Барри». Впрочем, форвардная кривая по нефти марки Brent продолжает демонстрировать большую слабость на ближнем конце. Также в четверг-пятницу вышли слабые прогнозы по спросу и предложению на «черное золото» от ОПЕК и Международного Энергетического Агентства (МЭА). К 9:15 мск Brent — $66,58 (-0,21%), WTI — $59,98 (-0,38%), золото — $1413,35 (-0,15%). Цены на медь на LME в пятницу снижались на —0,34% до 5935, никель рос на +2,59% до 13470.

Индекс доллара в пятницу снизился на —0,25% до 96,81 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла сегодня утром до 2,1341%. Наблюдается начало четкого тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:15 мск пара EUR/USD — $1,1271 (+0,02%), GBP/USD — $1,2565 (-0,06%), USD/JPY – 108,02 (+0,12%).

Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На прошлой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объёмных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. На российском рынке инвесторы активно перекладываются из акций в облигации, зачастую платя неоправданно завышенные премии на первичных размещениях бондов. С 15 июля с отчетом Citigroup стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться «Северсталь» ориентировочно 19 июля. 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал. 18 июля также ожидается снижение ставки центральным банком Южной Африки.