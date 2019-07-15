Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается нейтральный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 04,-0,9%, причем индикатор S&P500 преодолел отметку 3000 пунктов. Рынки завершили неделю на оптимистичной ноте после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, позволивших рассчитывать на снижение процентных ставок уже в конце июля.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет менее 0,1%. На этой неделе внимание инвесторов переключится на сезон квартальных отчетностей.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдает преимущественно оптимистичная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 0,5-1% после в целом не разочаровывающей статистики по национальной экономике. Так, темпы роста ВВП КНР во 2-м квартале ожидаемо замедлились с 6,4% до 6,2% г/г, в то время как темпы роста промышленного производства и розничных продаж в июне ускорились и превысили прогнозы.

Нефтяные фьючерсы утром теряют чуть менее 0,5%, удерживаясь выше поддержек 66 долл (Brent) и 60 долл (WTI). Ближайшими сопротивлениями для цен выступают отметки 67,50 долл и 61,10 долл. Рынки ждут дополнительных драйверов движения. Опубликованные в пятницу данные Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США показали их падение на прошлой неделе на 5 единиц, до 958 единиц – позитивный для котировок сигнал. Инвесторов, тем не менее, несколько беспокоят данные о замедлении темпов роста экономики Китая.

Основные события недели: розничные продажи и промышленное производство США, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, окончательная инфляция еврозоны, данные по рынку жилья США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган; квартальные отчетности Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Microsoft, Morgan Stanley и других.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы снижением. Оба индикатора обладают потенциалом падения в район нижних полос Боллинджера (2720 и 1350 пунктов соответственно) дневных графиков. Об отмене негативных сигналов можно будет говорить при закреплении индексов выше 2790 и 1400 пунктов соответственно.

Рубль в пятницу ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль, однако, осталась ниже сопротивления 63,25 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое препятствует ее дальнейшему повышению. Пара евро/рубль осталась недалеко от минимума текущего года (70,64 руб), также находясь под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (71,50 руб).

Утром российские фондовые индексы и рубль ощутят давление со стороны неоднозначного внешнего фона и вновь могут выйти в небольшой минус. Статистика из Китая предоставила неоднозначные сигналы, а понедельник в целом будет спокойным на события днем, что может создать условия для небольшого снижения. На неделе в целом инвесторы будут ждать начала сезона квартальных отчетностей в США, а российский рынок в условиях усиления санкционных рисков может опуститься еще немного ниже.



