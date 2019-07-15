Российский рынок акций и рубль мало изменятся в начале дня на умеренно позитивном внешнем фоне. Тем не менее, усиление санкционных рисков станет сдерживающим фактором для отечественного рынка акций и валюты.

ИНДЕКСЫ

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

"Сравнительно сильные данные по розничной торговле в Китае, опубликованные сегодня утром, оказали поддержку спросу на развивающихся рынках в целом, но в отношении российских бумаг продолжает действовать сдерживающий фактор санкционных рисков", — комментирует он.

Опасения инвесторов в конце прошлой недели вызвали законодательные инициативы американских сенаторов. Палата представителей США в пятницу приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

Дивидендный сезон на российском рынке близится к завершению — на текущей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях ФСК "ЕЭС" (понедельник), "Газпрома", "Мечела", "Сургутнефтегаза", АФК "Система" (среда), отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. По его оценке, суммарное влияние отсечек на индекс Мосбиржи на этой неделе составит около 43 пунктов.

"Ожидание предстоящих крупных отсечек, на наш взгляд, может сегодня локально поддержать рынок и способствовать проторговке верхней половины диапазона 2750-2800 пунктов", добавляет он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 63 рубля по паре доллар-рубль, полагает Старцев из компании "Олма".

"Рубль в пятницу на рисках введения санкций в отношении российского госдолга прервал наметившееся укрепление. Сегодня с утра внешний фон для российской валюты нейтральный. Но мы все-таки ждем возобновления попыток неагрессивного роста рубля. Возможно, они произойдут уже во второй половине дня", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Согласно прогнозу Константина Кочергина из банка "Восточный", пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 62,7-63,5 рубля.

Аналитик ИФД "Солид" Вадим Кравчук отмечает, что вероятность окончательного принятия поправки, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США, пока не очень высокая, "но риски растут, что может вернуть рубль выше 63 к доллару".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США достигли в пятницу рекордных уровней на фоне ожидания снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, S&P 500 впервые закрылся выше отметки в 3000 пунктов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,07-0,11%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут: гонконгский Hang Seng Index — на 0,12%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,28%, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,63%.

Стоимость нефти снижается на 0,15% — до 66,62 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,12% — до 1,1272 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в пятницу снизился второй день подряд, отыгрывая рост санкционных рисков. Неуверенная динамика западных биржевых индексов во второй половине дня поддержала снижение российского рынка.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,43%, до 2777,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1387,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 16 копеек — до 62,98 рубля, евро — на 29 копеек, до 70,97 рубля, следует из данных Московской биржи.