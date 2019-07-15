Текущие настроения на мировых умеренно позитивны, поскольку несмотря на сильные данные по рынку труда в США и инфляцию выше ожиданий, глава ФРС подтвердил сигнал к снижению ставки в ближайшее время. Кроме того, возобновились высокоуровневые контакты США-Китай по вопросам торговли. Наконец, негатив из-за слабой статистики Китая по внешней торговле и замедлением ВВП до 6,2% г/г в 2К19 смягчается некоторым ускорением активности в июне и ожиданием фискальных и монетарных стимулов.

В России рынки акций и облигаций следуют мировым трендам, а рубль оказался в числе лидеров роста, поскольку был поддержан скачком цен на нефть после эскалации санкционной риторики вокруг Ирана. Однако начало этой недели может быть омрачено включением санкций против госдолга РФ в законопроект о бюджете США на 2020 г., нижней палатой Конгресса (контроль у Дем. партии). Для принятия этого закона еще требуется поддержка Сената (контроль у Республ. партии) и подпись президента США.

Ключевые темы недели. Санкционная тема открывает неделю не только для РФ. ЕС (пн) обсуждает жизнеспособность ядерной сделки с Ираном, что значимо для нефти. Одновременно США рассматривают меры против Турции в связи с ее закупками вооружения у РФ. В самой РФ возможно будут следить за выступлением Р. Мюллера в Конгрессе (ниж. палата) в чт. Сам он предупредил, что не собирается выходить за рамки опубликованного доклада, не исключены политические заявления конгрессменов, учитывая приближающиеся выборы 2020.

Из прочих значимых событий можно отметить данные об экономической активности в США за июнь (вт) и ежемесячный обзор состояния экономики от ФРС («Бежевая книга»). Слабые данные в краткосрочной перспективе укрепят инвесторов в ожиданиях смягчения политики мировых ЦБ, однако с точки зрения долгосрочных трендов вряд ли будут хорошей новостью для рынков. На данный момент рыночные ожидания снижения ставки ФРС стали немного более осторожными, но все равно составляют внушительные 75 б.п. на горизонте 18 месяцев. Россия не остается в стороне от дискуссии вокруг экономической активности и способов ее стимулирования. На этой неделе выйдут данные по промпроизводству (пн) и доходам/потреблению домохозяйств (ср). В промышленности, скорее всего, будет ускорение, но по календарным причинам (число рабочих дней), а рост потребления замедлится. На рынке и в органах власти вялый рост ВВП (0,7% г/г за 5М19) все чаще называется причиной замедления инфляции (до 4,7% г/г в июне) и аргументом к снижению ключевой ставки в РФ уже в июле.

Мы полагаем, что у ЦБ есть возможность снизить ставку на 50-75 б,п. в ближайшие 6-12 месяцев на фоне ожидаемого замедления ИПЦ до 4% в 2019-20 гг., но считаем последнее не симптомом слабости спроса, а следствием благоприятной внешней конъюнктуры. По нашим оценкам, без роста предложения на мировом рынке зерна и укрепления рубля на 10% с начала года российский ИПЦ был бы на 1,6 п.п выше текущих уровней. А текущая слабость роста ВВП будет решена за счет запланированного ускорения роста бюджетных расходов в 2П19 в рамках Нацпроектов. При этом согласно опросам бизнеса, главными препятствиями для долгосрочного роста активности является не стоимость денег, а непредсказуемость налоговой и регуляторной среды. На этом фоне призывы использовать ДКП для стимулирования роста ВВП – это вызов для сбалансированной макрополитики и риск с точки зрения восприятия рынком независимости ЦБ РФ, который и так будет снижать ставку по другим причинам.