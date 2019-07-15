В пятницу суверенные евробонды РФ подешевели, но динамика была достаточно сдержанной. Доходность UST10 накануне вечером значительно выросла (до 2,14%), но в пятницу часть этого роста была растеряна, и показатель опустился до 2,12%. Однако это все же оказало давление на евробонды ЕМ. Цены на нефть в пятницу менялись слабо и завершили день незначительным ростом – до 67 долл./барр. Суверенные евробонды других развивающихся рынков торговались преимущественно в небольшом минусе, но часть бумаг немного подорожала. Российские евробонды показали минимальное падение котировок – на 0,1–0,2 п.п. Таким образом, можно сказать, что сообщения о возможном введении санкций против госдолга РФ вновь остались без внимания. По итогам недели доходности вдоль суверенной кривой заметно выросли – в среднем на 6 б.п., но рост был неоднородным: доходность RUSSIA’47 выросла всего на 1 б.п. до 4,52%, тогда как RUSSIA’26 смотрелся хуже рынка, и его доходность поднялась на 11 б.п. до 3,72%.

В целом эти движения обуславливались именно ростом доходности UST10 на 9 б.п. При этом спреды российских евробондов несколько сократились благодаря повышению цен на нефть и в целом некоторому росту спроса на активы ЕМ. В частности, пятилетний CDS-спред РФ сократился на 4 б.п. до 108 б.п. и сейчас находится вблизи минимума за полтора года.

Корпоративные евробонды по итогам недели преимущественно в плюсе. Корпоративные еврооблигации в пятницу в основном были стабильны, а по итогам недели многим выпускам удалось подорожать, несмотря на динамику суверенных бумаг. Так, в нефтегазовом секторе в пятницу почти все евробонды завершили день нейтрально, а по итогам недели длинные бумаги Газпрома смотрелись хуже рынка, просев на 0,1–0,3 п.п. от номинала. В то же время LUKOIL’23 (YTM 3,3%) и NVTKRM’22 (YTM 3,4%) показали рост на 0,3 п.п. В пятницу евробонды ВЭБа вновь выделились среди бумаг госбанков и продолжили дорожать, а за неделю их рост составил 0,4–1 п.п. от номинала. Также на 0,1–0,4 п.п. в плюсе были евробонды МКБ. Котировки еврооблигаций металлургов преимущественно не менялись, а за неделю рост в секторе не превышал 0,3 п.п. Отдельно стоит отметить евробонды Global Ports, которые по итогам недели выросли в цене на 0,2–0,5 п.п. При этом опережающую динамику показывал короткий выпуск GLRPLI’22 (YTM 4,1%), а выпуск GLPRLI’23 (YTM 4,7%) теперь предлагает доходность выше на 60 б.п. (при разнице в дюрации чуть более года), что очень много, и данный спред в ближайшее время, наверняка, будет сужаться. При этом спред GLPRLI’22 к EVRAZ’22 (YTM 3,8%) (кредитные рейтинги которого на одну–две ступени выше) сократился до 25 б.п., что близко к историческому минимуму. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 утром вновь выросла до 2,14%, цены на нефть – в минусе. Азиатские рынки преимущественно растут, как и фьючерсы на американские индексы.