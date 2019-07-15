На фоне возобновления санкционной риторики инвесторы в пятницу фиксировали прибыль в ОФЗ. Доходности почти во всех сегментах кривой (за исключением отрезка 1–2 года) повысились на 3–5 бп. Слабее других выпусков выступили ОФЗ-26222 (YTM 7,23%) и ОФЗ-26224 (YTM 7,35%), доходности которых поднялись на 6 бп. В числе отстающих также оказались ОФЗ-26227 (YTM 7,17%) и ОФЗ-26215 (YTM 7,18%), прибавившие в доходности по 5 бп. Лучшую динамику показали ОФЗ-26230 (YTM 7,49%, 0 бп) и ОФЗ-26229 (YTM 7,26%, +2 бп). Линкеры и флоутеры завершили сессию без изменений. Торговый оборот на МосБирже увеличился до 49 млрд руб., что указывает на повышенную активность нерезидентов. Наибольший объем сделок наблюдался в среднесрочных выпусках – по 9 млрд руб. по ОФЗ-26219 (YTM 7,34%) и ОФЗ-26222. Оборот по ОФЗ-26227 (YTM 7,23%) составил 7 млрд руб. Рынки гособлигаций развивающихся стран также завершили день в минусе. Доходности 10-летних бумаг по большей части повысились на 3–6 бп, а вне этого диапазона торговались облигации Турции (+12 бп) и Индонезии (-2 бп).

Среднесрочные выпуски ОФЗ в последнее время торговались несколько сильнее длинных бумаг, в результате чего спред на отрезке 5–10 лет с начала месяца расширился на 8 бп, до 17 бп. Несмотря на это, данный сегмент кривой остается плоским: спред 5-10 лет, по нашим оценкам, остается вблизи минимумов за последние 1,5 года. Среди среднесрочных выпусков отметим ОФЗ-26219 (YTM 7,34%), предлагающий премию к доходности по отношению к кривой ОФЗ в размере около 5 бп – самую высокую среди аналогичных бумаг. Такая премия представляется неоправданной, учитывая, что существенного предложения данного выпуска больше, скорее всего, не будет (доступный к размещению остаток составляет 23 млрд руб., и с мая Минфин ни разу не предлагал данную бумагу на аукционах), а также принимая во внимание тот факт, что на последних аукционах Минфин стал более чувствителен к уровням размещения (что, на наш взгляд, должно способствовать снижению премии к доходности обращаемых выпусков до нуля).

Тем временем Банк России в пятницу опубликовал данные об объеме ОФЗ в собственности российских страховых компаний по состоянию на конец 1к19. В отчетном периоде принадлежащий страховщикам портфель ОФЗ увеличился на 12 млрд руб., до 561 млрд руб. Доля ОФЗ в общих активах страховщиков существенно не изменилась, составив 22,5% против 22,7% на конец 2018 г. Доля страховых компаний на рынке ОФЗ по состоянию на конец 1к19 сократилась до 7,3% против 7,5% на конец прошлого года. По нашим оценкам, совокупная доля негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, выступающих крупнейшими держателями ОФЗ среди российских институциональных инвесторов, снизилась до 21,9% в 1к19 против 22,6% на конец 2018 г. Заметим, что официальная информация относительно объема ОФЗ в собственности негосударственных пенсионных фондов на конец 1к19 пока отсутствует, и наши расчеты базируются на публичных комментариях зампреда Банка России Владимира Чистюхина.



