Мы считаем, что S&P 500 продолжит расти к отметке 3050 пунктов на этой неделе – согласно историческим показателем RSI 14 дней, потенциал еще сохранятся. Во многом динамика будет определяться отчетностью за второй квартал, которая стартует на этой неделе.

В числе самых недооцененных отраслей остаются нефтегазовый сектор с потенциалом роста в 24% до конца года и медицинский сектор (+12%).

РТС также сохраняет потенциал роста до конца года до 1500 пунктов, ближайший уровень сопротивления – 1440 пунктов.

Среди акций, сохраняющих высокий двузначный потенциал роста до конца года, АФК Система (+40%), Детский мир (+37%), Сбербанк (+32%), ТМК (+32%), ММК (+31%), Алроса (+26%) и ЛСР (+25%).

На этой неделе ожидается самая высокая дивидендная доходность за 2018 г., в частности у Сургутнефтегаза преф (+18%), Мечела (+15%), Эталона (+9%) и ФСК (+8%).

Закрытие реестра на этой неделе завершают дивидендные выплаты за 2018 г. Всего за июль уже было выплачено 790 млрд руб., и ожидается еще 200 млрд руб.

Рубль может продолжить рост до 62,3 за доллар.

Рубль перекуплен согласно техническим индикаторам, курс составляет 60 по показателю RSI. В то же время ожидаются традиционно самые высокие в году налоговые платежи благодаря дополнительным выплатам за второй квартал. Глобально доллар продолжит слабеть ввиду ожиданий по снижению ключевой ставки в июле.