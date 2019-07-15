По итогам пятничных торгов ставка однодневного свопа USDRUB закрылась практически без изменений. Ее средневзвешенное значение составило 7,39% (-3 бп), а закрытие произошло на отметке 7,89% (-16 бп). Ставка однодневного репо с КСУ осталась в районе 7,25%, и на том же уровне, как мы полагаем, закрылась RUONIA.

Ситуация с ликвидностью в банковской системе осталась комфортной – баланс средств на корсчетах банков в ЦБ составил 2,6 трлн руб. По нашим оценкам, у банков сохраняется достаточно комфортный запас свободных резервов в размере около 310 млрд руб. Это позволило банкам в пятницу снизить свои обязательства перед Федеральным казначейством на 115 млрд руб., сократив привлечения как в рамках репо, так и по депозитам. Основным источником ликвидности для банковской системы на прошлой неделе выступал бюджет, из которого, по нашим расчетам, в систему поступило около 500 млрд руб. Это значительно больше, чем прогнозировал Банк России, ожидавший, что в первые две недели июля приток бюджетных средств составит 145 млрд руб.

На этой неделе обстановка на денежном рынке, как мы ожидаем, останется спокойной: очередной период усреднения резервов пока находится на ранней стадии, при этом банки уже сформировали солидный запас свободных резервов. Центральным событием недели является аукцион недельных депозитов, запланированный Банком России на вторник. Мы полагаем, что с учетом неожиданного и существенного притока ликвидности из бюджета регулятор повысит лимит стерилизации. В то же время мы ожидаем, что в течение недели ставки овернайт будут постепенно снижаться, если только в ходе депозитного аукциона ЦБ не стерилизует ликвидности больше чем на 1,5 трлн руб.

Ставки кросс-валютных и процентных свопов в пятницу повысились на 4–6 бп на фоне усиления волатильности валютного курса и возобновления санкционной риторики. Котировки 6x9 и 9x12 FRA за день выросли на 8–10 бп, до 7,41% и 7,25% соответственно. Трехмесячная ставка Mosprime закрылась на отметке 7,95%, опустившись на 1 бп относительно четверга. Тем не менее по итогам недели длинные ставки XCCY/IRS снизились на 10–13 бп, а ближний и средний отрезки кривых сместились вниз на 4–7 бп.