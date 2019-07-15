По данным EPFR Global, за неделю, завершившуюся 10 июля, отток капитала из акций развивающихся рынков усилился: в общей сложности он составил почти $1,6 млрд (0,13% активов под управлением) против $382 млн на предыдущей неделе. При этом инвесторы выводили средства в основном с развивающихся рынков Азии (минус $1,2 млрд) и в первую очередь Китая (минус $670 млн, 0,15% активов под управлением). Фонды, работающие с сегментом развивающихся рынков в целом (GEM) зафиксировали небольшое улучшение динамики: отток составил $423 млн (0,06%) против $618 млн неделей ранее. Динамика инвестиций в США была лучше: как сообщает Financial Times со ссылкой на данные EPFR, в американские акции было вложено $1,7 млрд, вероятно, благодаря тому, что комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла и протокол последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке свидетельствовали о смягчении позиции Федрезерва. По данным EPFR Global, чистый отток капитала из акций развивающихся рынков продолжается уже 12 недель подряд. При этом в облигации было вложено $9,6 млрд, около двух третей этой суммы пришлось на ценные бумаги США.

Среди государств БРИКСТ худший результат в процентах от активов под управлением показала Турция (минус 0,20%, или $23,0 млн). Второй среди наиболее успешных стран группы оказалась ЮАР (минус 0,02%, или $11,0 млн).

Лучший результат из стран БРИКСТ на прошлой неделе продемонстрировала Россия, в активы которой было вложено $87,2 млн (0,14%). По данным EPFR Global, чистый приток средств на российский рынок за отчетную неделю был отмечен впервые с середины февраля. Позитивную динамику обеспечило вложение $98,2 млн в фонды, ориентированные на инвестиции в Россию, — это эквивалентно 0,92% их активов под управлением, отслеживаемых EPFR Global. Через фонды GEM из российских активов было выведено $21,4 млн, тогда как фонды с другими географическими мандатами зафиксировали приток инвестиций в размере $10,4 млн. Пассивные фонды вложили в российские активы около $40,7 млн, активные — $46,5 млн.

За последнюю отчетную неделю индекс РТС вырос на 0,4%, тогда как индекс MSCI EM отступил на 1,0%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.