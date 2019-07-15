Мы оцениваем сегодняшнюю выплату в 680 млрд руб. Сейчас у банков есть шанс провести практически все платежи за счет средств на корсчетах в ЦБ, по состоянию на сегодняшнее утро они составляли чуть менее 2,5 трлн руб. Также в настоящее время кредитные организации имеют возможность нарастить задолженность по репо под залог ОФЗ, в пятницу они сократили объем однодневного репо с Казначейством практически до нуля. Единственное, что вызывает некоторое беспокойство – это возможное сокращение корсчетов ниже уровня, необходимого для выполнения требований по обязательным резервам, с начала периода усреднения запас был создан минимальный. Но и это не так страшно, банки могут сознательно поддерживать относительно невысокий уровень корсчетов, рассчитывая, что сумеют нарастить его по более низким ставкам в конце периода усреднения, если ЦБ на заседании 26 апреля снизит ключевую ставку. Шансы на такое снижение сейчас высоки.

ЦБ оценил сокращение структурного профицита ликвидности за июнь в 0,3 трлн руб. Сам структурный профицит ликвидности регулятор оценивает в 2,3 трлн руб. На взгляд Центробанка, основные причины снижения структурного профицита ликвидности – это аукционы Минфина по размещению ОФЗ, перечисление Сбербанком дивидендов ЦБ, а также возврат банками депозитов ПФР. По нашему мнению, сокращение структурного профицита ликвидности продолжается с начала года, вклад первичных аукционов Минфина в уменьшение профицита значительный, но пик пришелся на март–апрель. В июне баланс платежей по внутреннему долгу составил 59 млрд руб., в то время как в марте он был равен 225 млрд руб., а в апреле – почти 340 млрд руб. В июле отток средств по этому каналу будет примерно равен июньскому. Главный же вклад в отток ликвидности, с нашей точки зрения, внес сохраняющийся профицит расширенного бюджета, в июне он был равен около 670 млрд руб. Столь значительный отток средств не может быть компенсирован интервенциями ЦБ на валютном рынке. Мы полагаем, что ситуация с ликвидностью улучшится, только если вырастут расходы бюджета.