В пятницу большую часть дня золото котировалось в диапазоне $1 405-1 410 за унцию, а ближе к концу торговой сессии в США даже подорожало до $1 415 за унцию, несмотря на более позитивную, чем ожидалось, динамику индекса цен производителей (ИЦП). В июне этот индикатор вырос на 0,1% (консенсус-прогноз предполагал, что он останется на уровне годичной давности), а базовый ИЦП — на 0,3% (ожидался рост на 0,2%) в соответствии с динамикой июньского индекса потребительских цен. Реакция рынка позволяет предположить, что сравнительно позитивная макроэкономическая статистика едва ли существенно повлияет на настрой председателя ФРС США Джерома Пауэлла, который в последнее время демонстрирует готовность к смягчению денежно-кредитной политики, и не должна помешать первому за последнее десятилетие снижению ставки федеральных фондов (это будет очень позитивным фактором с точки зрения цен на золото). Если бы опубликованная статистика позволяла усомниться в перспективах июльского снижения ставки Федрезерва, унция золота почти наверняка подешевела бы до менее $1 400. Эффект от сравнительно позитивных данных по ИЦП и потребительским ценам, а также по рынку труда с лихвой нивелируется такими факторами, как снижение темпов годовой инфляции по меньшей мере до 2% (годом ранее они достигали 3%), недостаточно динамичный промышленный рост и сохраняющиеся торговые противоречия между США и Китаем.

Сегодня в начале азиатской сессии золото торговалось около $1 420 за унцию. Однако на момент написания данного комментария котировки колебались около $1 415 за унцию, поскольку опубликованная утром китайская статистика, включая данные по ВВП за 2К19, либо соответствовала ожиданиям, либо даже немного превзошла их, что настроило глобальные рынки на умеренно позитивный лад. Годовые темпы экономического роста в КНР в 2К19, как и ожидали участники рынка, замедлились до 6,2% по сравнению с 6,4% в 1К19. В то же время динамика промышленного производства и розничных продаж в Китае оказалась более позитивной, чем прогнозировалось, т. е. можно предположить, что состояние экономики страны лучше, чем предполагалось ранее, а принимаемые китайскими властями меры, судя по всему, вполне достаточны для ее стабилизации.

Сегодня инвесторы на рынке золота ждут выступления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а также публикации июльского индекса активности в производственном секторе для штата Нью-Йорк (Empire State Manufacturing — один из наиболее значимых предварительных индикаторов, позволяющих получить представление о промышленной активности в начале 3К19).

Мы полагаем, что цены на золото, скорее всего, будут колебаться около $1 410 за унцию до конца дня. Данные теханализа Reuters говорят о том, что цены на золото остаются в узком диапазоне $1 404-1 421 за унцию, и выход за эти пределы может указать направление дальнейшего движения, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



